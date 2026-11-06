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Real Madrid semakin dekat mendapatkan salah satu pemain remaja paling diincar di dunia sepakbola, dan mereka berutang budi kepada Jude Bellingham karena telah membuat peluang mereka lebih besar. Raksasa Spanyol itu kini menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan talenta muda Manchester United, JJ Gabriel, di tengah persaingan ketat dengan banyak peminat dari kalangan klub elite.

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Mengalahkan klub-klub elite Eropa dalam perebutan talenta top

Gabriel menarik minat besar dari klub-klub top Eropa setelah meminta meninggalkan Manchester United. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona semuanya mengadakan pembicaraan langsung dengan agen pemain berusia 16 tahun itu. Barcelona khususnya sangat ingin mencapai kesepakatan.

Namun, klub-klub pesaing kini telah diberi tahu bahwa pemain muda itu lebih memilih Madrid. Menurut TEAMtalk, perwakilan Bellingham menghubungi pihak Gabriel untuk merekomendasikan Bernabeu sebagai lingkungan yang tepat bagi perkembangannya. Peran penting pihak bintang Inggris itu di luar lapangan praktis mengakhiri persaingan untuk merekrut Gabriel.

Menjabarkan rencana pengembangan

Selain pengaruh Bellingham, jajaran petinggi Real Madrid memastikan rencana pengembangan yang mereka tawarkan benar-benar matang. Klub raksasa Spanyol itu menyampaikan kepada orang-orang terdekat Gabriel program pengembangan yang sangat terperinci dan terstruktur, dirancang khusus sesuai tahapan kariernya.

Proposal tersebut menguraikan masa adaptasi awal di sistem pembinaan pemain muda klub. Setelah fase itu, Gabriel dijadwalkan naik ke Castilla agar bisa memperoleh pengalaman bertanding yang penting di liga-liga kasta bawah.

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Tahap akhir rencana Madrid menargetkan kepindahan penuh ke skuad senior. Jalur yang jelas dan transparan inilah yang akhirnya meyakinkan Gabriel untuk menolak klub-klub besar lain yang mengincarnya.

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Rencana pengembangan yang menentukan

Kepastian jalur menuju sepakbola level senior tetap menjadi prioritas utama bagi talenta-talenta muda. Bagi pemain yang berada pada tahap penting perkembangan seperti Gabriel, mengetahui secara pasti bagaimana klub berikutnya berencana mengelola kemajuannya merupakan hal yang sangat penting.

Kemampuan Madrid menjelaskan setiap tahap perjalanan itu terbukti sama berpengaruhnya dengan koneksi yang dijalin pihak Bellingham. Dengan memadukan rekomendasi seorang bintang dengan visi pengembangan yang jelas, Real Madrid dengan mudah mengungguli para pesaingnya.

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Menunggu penyelesaian dokumen

Meski sudah ada komitmen lisan dan Madrid telah memenangi persaingan transfer, kesepakatan itu belum resmi. Pihak-pihak terkait masih harus merampungkan dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer. Setelah dokumen ditandatangani, Gabriel akan menuju Spanyol untuk memulai proses pengembangannya secara bertahap di jenjang tim muda.