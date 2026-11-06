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Jude Bellingham JJ Gabriel Real Madrid Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Agen Jude! Bagaimana Bellingham membantu Real Madrid mengungguli Barcelona dan PSG dalam perebutan tanda tangan talenta muda Manchester United JJ Gabriel

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Real Madrid semakin dekat mendapatkan salah satu pemain remaja paling diincar di dunia sepakbola, dan mereka berutang budi kepada Jude Bellingham karena telah membuat peluang mereka lebih besar. Raksasa Spanyol itu kini menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan talenta muda Manchester United, JJ Gabriel, di tengah persaingan ketat dengan banyak peminat dari kalangan klub elite.

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Mengalahkan klub-klub elite Eropa dalam perebutan talenta top

Gabriel menarik minat besar dari klub-klub top Eropa setelah meminta meninggalkan Manchester United. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Barcelona semuanya mengadakan pembicaraan langsung dengan agen pemain berusia 16 tahun itu. Barcelona khususnya sangat ingin mencapai kesepakatan.

Namun, klub-klub pesaing kini telah diberi tahu bahwa pemain muda itu lebih memilih Madrid. Menurut TEAMtalk, perwakilan Bellingham menghubungi pihak Gabriel untuk merekomendasikan Bernabeu sebagai lingkungan yang tepat bagi perkembangannya. Peran penting pihak bintang Inggris itu di luar lapangan praktis mengakhiri persaingan untuk merekrut Gabriel.

Menjabarkan rencana pengembangan

Selain pengaruh Bellingham, jajaran petinggi Real Madrid memastikan rencana pengembangan yang mereka tawarkan benar-benar matang. Klub raksasa Spanyol itu menyampaikan kepada orang-orang terdekat Gabriel program pengembangan yang sangat terperinci dan terstruktur, dirancang khusus sesuai tahapan kariernya.

Proposal tersebut menguraikan masa adaptasi awal di sistem pembinaan pemain muda klub. Setelah fase itu, Gabriel dijadwalkan naik ke Castilla agar bisa memperoleh pengalaman bertanding yang penting di liga-liga kasta bawah.

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Tahap akhir rencana Madrid menargetkan kepindahan penuh ke skuad senior. Jalur yang jelas dan transparan inilah yang akhirnya meyakinkan Gabriel untuk menolak klub-klub besar lain yang mengincarnya.

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Rencana pengembangan yang menentukan

Kepastian jalur menuju sepakbola level senior tetap menjadi prioritas utama bagi talenta-talenta muda. Bagi pemain yang berada pada tahap penting perkembangan seperti Gabriel, mengetahui secara pasti bagaimana klub berikutnya berencana mengelola kemajuannya merupakan hal yang sangat penting.

Kemampuan Madrid menjelaskan setiap tahap perjalanan itu terbukti sama berpengaruhnya dengan koneksi yang dijalin pihak Bellingham. Dengan memadukan rekomendasi seorang bintang dengan visi pengembangan yang jelas, Real Madrid dengan mudah mengungguli para pesaingnya.

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Menunggu penyelesaian dokumen

Meski sudah ada komitmen lisan dan Madrid telah memenangi persaingan transfer, kesepakatan itu belum resmi. Pihak-pihak terkait masih harus merampungkan dokumen yang diperlukan untuk menuntaskan transfer. Setelah dokumen ditandatangani, Gabriel akan menuju Spanyol untuk memulai proses pengembangannya secara bertahap di jenjang tim muda.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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