Agen Enzo Fernández membuka peluang kepindahannya ke Real Madrid dengan pernyataan yang jelas

Javier Pastori, agen Enzo Fernández—bintang Chelsea asal Argentina—membuka peluang bagi sang pemain untuk pindah ke Real Madrid pada musim panas ini.

Pemain berusia 25 tahun ini merupakan salah satu kandidat yang diincar Real Madrid untuk musim depan, terutama setelah pujian besar yang ia sampaikan kepada klub dan kota tersebut, yang membuatnya menjadi sorotan.

Transaksi ini tidak akan mudah, karena ia masih terikat kontrak hingga tahun 2032, dan menurut beberapa laporan, Chelsea akan meminta sekitar 140 juta euro, jumlah yang tidak ingin dibayarkan oleh Real Madrid.

Namun, sang pemain masih mempertimbangkan untuk hengkang, dan agennya, Javier Pastori, mengatakan kepada surat kabar “Marca”: “Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Chelsea musim panas ini, tetapi belum ada yang pasti atau final dengan klub mana pun.”

Ia menambahkan: “Saat ini sang pemain sedang fokus pada tim nasional Argentina; ia sedang berlaga di Piala Dunia dan sangat dekat dengan lolos ke babak 16 besar… Ia hanya memikirkan hal itu saja.”

Ketika ditanya mengenai pernyataan Enzo yang mengungkapkan betapa ia mengagumi Madrid, Pastori menjawab: “Dia memiliki banyak teman di sana, dan dia sangat dekat dengan Julián Álvarez. Pada akhirnya, mereka menghabiskan seluruh waktu luang mereka bersama di sana. Saya juga tinggal di Madrid. Setiap kali dia bepergian, itu untuk menemui saya dan menyelesaikan beberapa urusan, tetapi terlepas dari itu: siapa yang tidak menyukai Madrid?”