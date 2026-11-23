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Endrick menjadi perbincangan di Real Madrid, baik di lapangan maupun di bursa transfer. Penyerang muda Brasil itu mengalami cedera otot saat menghadapi Celta dan harus menepi selama sekitar 20 hari. Di saat yang sama, spekulasi mengenai masa depannya yang mungkin berada di luar Spanyol terus beredar.

Menurut laporan Cadena Ser dan Cadena Cope, perwakilan Endrick akan berada di Madrid pekan ini, atau paling lambat pada awal pekan depan, untuk bertemu dengan petinggi Real. Tujuannya adalah mengetahui niat sebenarnya dari klub yang dipimpin Florentino Perez terhadap pemain kelahiran 2006 itu. Meski Mourinho sangat menghargainya, Endrick hanya mendapat sedikit kesempatan bermain. Menurut agensi Roc Nations, kesempatan itu terlalu sedikit sehingga mereka terbuka terhadap transfer pada bursa musim dingin mendatang.

Sejumlah klub tertarik kepada sang pemain, tetapi menurut kabar dari Spanyol, Milan milik Cardinale tetap menjadi klub dengan kekuatan dan peluang terbesar untuk merekrutnya. Cadena Ser dan Cadena Cope sama-sama melaporkan bahwa Milan telah mengajukan tawaran besar, sekitar 70 juta, untuk mendapatkan seluruh hak kepemilikan sang pemain.

Hingga kini, Real Madrid belum secara resmi membuka peluang untuk melepasnya. Mourinho juga telah menyampaikan sikapnya dengan jelas: Special One ingin Endrick bertahan karena menganggapnya pemain yang sangat hebat dengan masa depan yang lebih menjanjikan lagi. Pertemuan yang dijadwalkan antara Roc Nations dan jajaran pimpinan Real Madrid akan sangat penting, nyaris menjadi penentu lebih awal apakah Endrick bertahan atau pergi.

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Endrick merasa terikat dengan Real Madrid dan ingin mengukir sejarah bersama klub itu. Namun, ia juga sadar bahwa persaingan di sana terlalu ketat dan diisi pemain-pemain dengan kualitas sangat tinggi. Karena itulah ia tengah mempertimbangkan Milan dan proyek klub tersebut. Apa yang disampaikan Milan kepadanya tidak membuatnya bergeming. Persaingan untuk mendapatkan Endrick pun masih terbuka, sembari menunggu langkah Roc Nations berikutnya.