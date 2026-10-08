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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Agen Donnarumma: Manchester City Sampaikan Pesan Ini kepada Para Pemainnya Usai Putusan Hukuman

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
G. Donnarumma
Inggris
Italia

Klub mengajukan banding resmi

Manchester City tetap optimistis meski secara resmi dinyatakan bersalah oleh Liga Primer Inggris atas 114 dari total 115 dakwaan yang ditujukan kepadanya, akibat pelanggaran finansial.

Klub-klub Liga Primer Inggris menuntut hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Manchester City, setelah terbukti bahwa klub tersebut melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial.

Di sisi lain, Manchester City berjanji akan menghadapi keputusan komisi tersebut hingga akhir, dengan menuduhnya mempercayai "teori konspirasi di Liga Primer Inggris", di mana klub mengajukan banding untuk membatalkan vonis tersebut.

Agen kiper Gianluigi Donnarumma mengatakan bahwa pemainnya dan yang lainnya telah menerima jaminan bahwa "keadilan olahraga" akan berpihak pada Manchester City.

Enzo Raiola, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Sun", berkata: "Apakah kekacauan Manchester City akan mengubah sesuatu? Tidak, tidak ada yang akan berubah bagi kami atau bagi Donnarumma."

Ia melanjutkan: "Berita muncul secara berkala. Klub telah berbicara dengan Gigi dan semua orang tenang, sekarang ada pertandingan penting melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain, dan setelah itu keadilan olahraga akan berjalan sebagaimana mestinya."

Ia menambahkan: "Namun Donnarumma telah menerima jaminan dari Manchester City."

Donnarumma dan para pemain Manchester City lainnya yang mengikuti pertandingan internasional akan kembali berlatih hari ini, Kamis, untuk persiapan menghadapi laga Liga Primer Inggris pada hari Minggu melawan Liverpool.

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