Agen Daniel Maldini: "Dia telah bertindak sembrono, tetapi ada omong kosong dan omong kosong. Orang-orang selalu mencari judul sensasional dengan dirinya"

Cagliari Calcio dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa "pemain Daniel Maldini, menyusul kabar yang muncul di media dalam beberapa jam terakhir, telah menjalani tes toksikologi. Semua tes yang dilakukan menunjukkan hasil negatif." Pemain tersebut, kata klub rossoblu itu, akan tetap hadir bersama tim sore ini saat latihan dimulai kembali untuk menatap agenda-agenda tim berikutnya. Sang penyerang pada Minggu dini hari terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Milan saat sedang mengemudikan mobilnya dan dinyatakan positif dalam tes alkohol: SIM Maldini dicabut. Ia mengalami luka ringan dan telah kembali ke rumahnya setelah diperiksa di Fatebenefratelli, Milan.





Agen Daniel Maldini berbicara kepada situs milik Gianluca Di Marzio, membela kliennya dari berbagai tuduhan: "Tidak ada yang meragukan bahwa dia telah melakukan sebuah kecerobohan, tetapi ada omong kosong dan ada omong kosong. Kita harus berhati-hati dengan apa yang ditulis, dengan judul-judul yang dibuat. Perlu lebih cermat dan lebih menghormati. Orang selalu mencari berita yang berdampak secara media untuk membuatnya berada dalam kesulitan. Daniel adalah salah satu dari sedikit talenta sejati yang kami miliki".