Agen Daniel Maldini: "Dia telah bertindak ceroboh, tetapi ada omong kosong dan omong kosong. Selalu dicari judul sensasional dengan dirinya"

Cagliari Calcio dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa "pemain Daniel Maldini, menyusul kabar yang muncul di media dalam beberapa jam terakhir, telah menjalani tes toksikologi. Semua tes yang dilakukan menunjukkan hasil negatif". Pemain tersebut, demikian disampaikan klub rossoblu, akan tetap hadir bersama tim sore ini saat latihan kembali digelar untuk menyambut agenda-agenda tim berikutnya. Sang penyerang pada Minggu dini hari terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Milan saat mengemudikan mobilnya dan dinyatakan positif dalam tes breathalyzer: surat izin mengemudi Maldini dicabut. Ia mengalami luka ringan dan telah kembali ke rumahnya setelah menjalani pemeriksaan di Fatebenefratelli, Milan.





Agen Daniel Maldini berbicara kepada mikrofon situs Gianluca Di Marzio, membela kliennya dari tuduhan yang ada: "Tak ada yang meragukan bahwa dia telah melakukan sebuah kecerobohan, tetapi ada omong kosong dan ada omong kosong. Kita harus berhati-hati dengan apa yang ditulis, dengan judul-judul yang dibuat. Perlu lebih cermat dan lebih menghormati. Orang selalu mencari berita yang berdampak secara media untuk menempatkannya dalam kesulitan. Daniel adalah salah satu dari sedikit talenta sejati yang kami miliki".