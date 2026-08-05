Agen pemain sayap muda asal Belgia, Jessie Bisiwu, yakni Mubindi Marthy, mengungkap alasan-alasan yang mendorong kliennya untuk bergabung dengan klub Spanyol, Barcelona, seraya menegaskan bahwa "proyek olahraga" milik klub Catalan itu menjadi faktor penentu dalam menuntaskan kesepakatan.

Barcelona telah resmi mengumumkan dalam beberapa hari terakhir perekrutan Bisiwu, yang berusia 18 tahun, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031, sehingga menjadi rekrutan ofensif keempat tim tersebut pada musim panas ini setelah Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim, dan Karim Adeyemi.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Marthy menjelaskan bahwa negosiasi dengan Barcelona menunjukkan keseriusan yang jelas dari pihak klub, dengan mengatakan: "Barcelona menawarkan kepada kami sebuah proyek yang memperlihatkan komitmen klub terhadap pengembangan talenta-talenta muda. Komitmen klub dan rekam jejaknya yang gemilang dalam mengembangkan talenta adalah bukti terbaik untuk itu."

Agen pemain itu menambahkan bahwa prioritas Bisiwu sepanjang masa negosiasi adalah "memastikan seluruh aspek dari berbagai proyek yang ditawarkan kepadanya dievaluasi dengan saksama, dengan mengutamakan masa depan jangka panjangnya." Ia menekankan bahwa keputusan itu "tidak dibangun atas satu faktor saja, melainkan atas upaya menemukan lingkungan yang paling ideal untuk mendukung perkembangannya, baik sebagai pemain sepak bola maupun sebagai anak muda."

Marthy menyampaikan terima kasih kepada klub Belgia, Club Brugge, seraya menegaskan bahwa klub tersebut memainkan "peran mendasar" dalam perjalanan karier sang pemain. Ia berkata: "Jessie Bisiwu mengalami perkembangan yang signifikan di Club Brugge. Kami sangat berterima kasih kepada klub dan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangannya selama beberapa tahun terakhir, serta membantunya mencapai tahap ini dalam perjalanan kariernya."

Agen pemain itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Bisiwu kini sepenuhnya berfokus "pada kerja keras setiap hari, berbaur dengan klub sebaik mungkin, dan mengerahkan segala kemampuannya demi Barcelona."

Perekrutan Bisiwu merupakan bagian dari kebijakan baru Barcelona yang berfokus pada perekrutan talenta-talenta muda yang menjanjikan, untuk membangun generasi baru yang mampu bersaing di kancah lokal maupun Eropa pada tahun-tahun mendatang.