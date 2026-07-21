Klub Al Hilal Arab Saudi terus berupaya memperkuat skuadnya dengan elemen-elemen terbaik yang mungkin didapatkan selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, untuk menebus musim lalu yang buruk. Di tengah situasi ini, muncul kembali polemik seputar salah satu berkas penting yang diharapkan Zaeem dapat segera dituntaskan dengan sukses sebelum dimulainya musim baru.

Tullio Tinti, agen bek Italia Alessandro Bastoni, mengungkap sikap sang pemain terkait kepergiannya dari Inter Milan, di tengah laporan-laporan yang menyebutkan ketertarikan Al Hilal terhadap jasanya, dengan hadirnya mantan pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi.

Tinti berkata dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport Italia": "Biasanya, saya dan para pemain yang saya wakili menghormati kontrak. Ia masih memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya, dan ia adalah pendukung besar Inter serta mencintai klub ini. Hari ini ia tidak berpikir untuk bergabung dengan tim lain mana pun."

Ia menambahkan: "Jika muncul sebuah klub yang memuaskan Inter dan sang pemain, kita bisa berbicara. Semua pembicaraan ini masih belum cukup untuk melakukan negosiasi yang sesungguhnya."

Baca juga: Istri Messi membagikan pesan yang menyentuh

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Bastoni meninggalkan Italia setelah menjalani tahun yang sulit baik di dalam maupun di luar lapangan, Tinti berkata sambil tersenyum: "Saya tidak berpikir demikian, dan mungkin saya akan berpikir seperti itu jika saya berada di posisinya."

Ia melanjutkan: "Anak muda ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar, dan ia mencintai kostum Inter Milan."

Nama Bastoni sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona dan Real Madrid, namun laporan-laporan Italia menegaskan bahwa Inter tidak berniat melepas bek internasionalnya itu dengan harga kurang dari 70 juta euro.

Bastoni berusia 27 tahun, dan telah menjalani 298 pertandingan dengan kostum Inter di berbagai ajang, di mana ia meraih tiga gelar Serie A, tiga gelar Coppa Italia, dan tiga gelar Piala Super Italia.

Baca juga: Perubahan mendasar dalam sikap Real terhadap Rodri