Setelah The Athletic pada pertengahan pekan melaporkan bahwa Michael Zetterer dari Frankfurt tinggal selangkah lagi bergabung dengan Leeds United di Premier League, kubu sang pemain kini dengan tegas membantah kabar tersebut. "Kami sangat terkejut dengan laporan bahwa Michael Zetterer disebut-sebut hampir pindah. Itu tidak benar. Michael dan keluarganya merasa sangat nyaman di Frankfurt. Transfer saat ini bukan opsi baginya," jelas penasihat Nico Pellatz kepada Bild.

The Athletic sebelumnya bahkan menulis bahwa negosiasi antara Leeds dan Eintracht sudah sangat jauh. Menurut laporan itu, Zetterer diplot menjadi kiper pelapis di klub Premier League tersebut di belakang nomor satu baru, James Trafford. Namun, berdasarkan situasi terkini, transfer tampaknya bukan menjadi pembahasan.

Dengan demikian, posisi penjaga gawang di Eintracht tetap menjadi salah satu persoalan terbesar dalam skuad. Pada putaran pertama DFB-Pokal melawan St. Tönis pada Jumat, Kaua Santos akan berdiri di bawah mistar.

Namun, pemain Brasil itu berada dalam sorotan khusus. Dalam laga uji coba yang memalukan terbaru melawan FC Brentford, ia kebobolan tujuh gol dan terutama tidak tampil meyakinkan saat gol kedua. Di masa lalu pun, Santos berulang kali memperlihatkan kelemahan.

Karena itu, perekrutan Noah Atubolu diharapkan menjadi solusi. Ia disebut sebagai opsi yang diinginkan Eintracht untuk posisi kiper.

Namun, Atubolu juga sedang menjalani musim panas transfer yang penuh gejolak. Setelah berpisah dengan agensi yang mewakilinya, pemain 24 tahun itu masih terus mencari klub baru. Masa depan di SC Freiburg dianggap tertutup setelah pada Mei ia menolak perpanjangan kontraknya yang berlaku hingga 2027.

Atubolu awalnya mengincar kepindahan ke Premier League, sebisa mungkin ke klub yang punya ambisi tampil di kompetisi Eropa. Aston Villa khususnya sempat disebut sebagai peminat. Namun, di sana Emiliano Martínez tetap menjadi nomor satu yang jelas, sementara minat konkret dari Inggris sejauh ini belum muncul.