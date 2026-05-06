Agen Anis Hadj Moussa memberikan sinyal yang sangat jelas kepada Feyenoord mengenai masa depannya

Anis Hadj Moussa sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Feyenoord, sehingga diperkirakan ia akan pindah klub pada musim panas mendatang. Mohamed Dahmal, agen pemain asal Aljazair tersebut, telah memberikan sinyal yang sangat jelas kepada petinggi klub asal Rotterdam itu.

Olympique Marseille sudah lama dikaitkan dengan Hadj Moussa, namun OGC Nice dan Sunderland juga dianggap sebagai tujuan potensial bagi pemain sayap tersebut. Dalam wawancara dengan Maghreb Foot, agen Dahmal menyatakan bahwa Hadj Moussa sama sekali belum memikirkan soal transfer.

“Kami tidak terlalu fokus pada kemungkinan transfer Anis Hadj Moussa ke klub lain, melainkan lebih pada fakta bahwa ia akan menutup musim ini dengan kuat bersama Feyenoord,” ujarnya. Feyenoord saat ini tampaknya hampir pasti akan finis di posisi kedua di Eredivisie dan dengan demikian mendapatkan tiket langsung ke Liga Champions.

“Setelah itu, Hadj Moussa akan mempersiapkan diri untuk tantangan besar berikutnya yang menantinya, yaitu Piala Dunia bersama Aljazair, yang akan segera dimulai.”

Dahmal mengakui bahwa ada banyak minat terhadap Hadj Moussa, dan sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada Feyenoord. “Keputusan akhir mengenai masa depannya ada di tangan klub,” katanya. Hadj Moussa sendiri tidak akan mendesak untuk hengkang.

Namun, di dalam dan di sekitar Feyenoord, diperkirakan Hadj Moussa sedang menjalani musim terakhirnya di Belanda. Pemain sayap berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, sehingga pihak Feyenoord bisa bersikap tegas. Media asing memperkirakan biaya transfer lebih dari 30 juta euro.

Hadj Moussa kemungkinan bukan satu-satunya pemain andalan yang akan meninggalkan Feyenoord. Ayase Ueda juga tampaknya siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam kariernya, sementara Givairo Read menjadi incaran klub-klub seperti Bayern München dan Manchester City.