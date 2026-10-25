



Belum diketahui apakah Vincent Kompany akan menyaksikan pertandingan timnya di kandang SC Freiburg, tim peringkat kedua klasemen, pada pekan ketujuh Bundesliga dari rumah sakit. Pelatih Bayern Munich itu saat ini menjalani pemeriksaan menyeluruh setelah pingsan pada Jumat.

Namun, para petinggi klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu menginginkan Kompany sesedikit mungkin memikirkan sepakbola untuk saat ini.

Menurut Christian Falk, kepala rubrik sepakbola BILD sekaligus jurnalis yang telah lama meliput Bayern, klub meminta semua orang yang menjenguk Kompany secara khusus agar tidak membicarakan sepakbola dengannya. Sang pelatih diharapkan bisa sepenuhnya berfokus pada pemulihan, sehingga percakapan dengan para penjenguknya harus bersifat pribadi, bukan soal pekerjaan.

Pada Sabtu, Kompany antara lain dijenguk ketua kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeneß. Tokoh berpengaruh di Bayern Munich itu membawa sekantong makanan dari toko makanan mewah Feinkost Käfer di Munich. Asisten pelatih Kompany, Aaron Danks, yang kini akan menggantikannya di pinggir lapangan, juga mengatakan bahwa ia hanya membicarakan hal-hal pribadi saat berbicara dengan Kompany melalui telepon.

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Para pemain dan anggota staf sudah cukup lama mengkhawatirkan Kompany

Pada Sabtu, laporan lain dari surat kabar harian terbesar di Jerman itu mengindikasikan bahwa para pemain dan anggota staf FC Bayern semakin mengkhawatirkan kegigihan sang pelatih dalam bekerja serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya selama beberapa pekan terakhir. Menurut laporan tersebut, Kompany bekerja terlalu keras, minum kopi terlalu banyak, kurang berolahraga, dan memikul terlalu banyak tugas.

Pelatih asal Belgia itu juga mempersiapkan dan mendampingi tim dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan Viking Stavanger dan FC Arsenal di Liga Champions serta RB Leipzig di Bundesliga, meski ia terserang virus yang sulit sembuh dan "cukup berat" (seperti yang dikatakan Kompany sendiri).

"Benar-benar tidak mudah membuat Vincent beristirahat," kata asisten pelatih Aaron Danks, yang menggantikan Kompany dalam konferensi pers pada Selasa lalu menjelang pertandingan melawan Arsenal dan kini juga akan menggantikannya di bangku cadangan tim Munich hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya. Saya terserang virus yang cukup berat. Tentu saja, saya kemudian tidak mendengarkan tubuh saya," kata Kompany sendiri seusai pertandingan melawan Arsenal. "Lalu, pada suatu titik, tubuh saya berkata: 'Sekarang berhenti dulu, Bung!' Namun, tentu saja saya merasa lebih baik. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini." Dua hari kemudian, Kompany pingsan. Menurut direktur olahraga Bayern, Max Eberl, butuh waktu beberapa pekan sebelum ia bisa kembali ke bangku cadangan.

Seberapa besar beban yang dipikul Kompany?

Ucapan mantan bek kelas dunia itu menunjukkan banyak hal tentang etos kerja Kompany. Semasa menjadi pemain, Kompany dikenal tidak memberi kelonggaran kepada tubuhnya. Ia tetap bermain meski cedera dan tidak memberi dirinya waktu istirahat setelah mengalami cedera berat. Ia berulang kali kembali ke lapangan secepat mungkin. Ayahnya, Pierre Kompany, mengungkapkan kepada majalah berita Der Spiegel dalam sebuah profil panjang tentang pelatih Bayern tersebut bahwa Kompany berada di pusat latihan Bayern hingga 14 jam. Kepada BILD, Pierre Kompany mengatakan bahwa putranya bekerja hingga 18 jam dan jarang bertemu ketiga anaknya pada hari kerja.

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, juga mengatakan pada Sabtu bahwa Kompany adalah "sosok yang luar biasa, pekerja yang begitu luar biasa keras, sampai-sampai ia melewati batas itu". Ia mengatakannya sebagai pujian. Menurutnya, sikap seperti itu "pada titik tertentu juga telah hilang dari masyarakat kita, tetapi masih ada orang-orang seperti itu yang berkata: 'Saya ingin bekerja, saya ingin bertindak'".

Berdasarkan segala hal yang diketahui, Kompany, yang mengaitkan etos kerjanya dengan latar belakang migrasinya dan meyakini bahwa ia harus bekerja dua kali lebih keras daripada orang lain, kini telah membebani dirinya terlalu berat. Itulah yang kini ingin ditangani para atasannya dengan meminta para penjenguknya agar tidak membicarakan sepakbola dengannya.



