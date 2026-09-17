"Buat saya sebenarnya sama sekali tidak masalah apakah kalian membocorkannya lebih awal, apakah itu keluar lebih cepat," kata Klopp soal banyaknya pengungkapan awal terkait daftar panggilannya dan menegaskan: "Tapi saya rasa agak menyedihkan mencari nafkah dengan cara membocorkan hal-hal seperti itu lebih dulu."

Sebuah sindiran yang jelas kepada media dan jurnalis, yang dalam beberapa hari terakhir telah membocorkan beberapa pemain dari skuad pertamanya. Terutama, momen karier istimewa bagi para pemain yang untuk pertama kalinya dipanggil jadi kehilangan nilainya akibat perburuan berita eksklusif. Tidak harus "selalu langsung membesar-besarkan semuanya", keluh Klopp.

Sejak konferensi pers perdananya, pria 59 tahun itu sudah menarik batasan yang tegas dan meminta agar semua pihak harus berkontribusi untuk kesuksesan. Dalam hal itu, Klopp juga meminta agar keluarganya dan lingkungan pribadinya benar-benar dibiarkan tenang. Kini, Klopp bersikeras untuk menerapkan pendekatan yang sama kepada para pemainnya guna menghindari gangguan yang tidak perlu.

Mengapa Younes Ebnoutalib meminta maaf kepada Jürgen Klopp?

Selain itu, Klopp juga berbicara tentang pendatang baru Younes Ebnoutalib, yang sendiri mengumumkan pemanggilannya secara publik dalam sebuah klip yang diunggah di media sosial. Bahwa penyerang Eintracht Frankfurt itu, yang ditanya soal pemanggilannya saat sedang berbelanja, tidak tutup mulut bukanlah masalah bagi Klopp. "Dia merusak permainan semua pembocor. Dia mengirim video itu kepada saya, meminta maaf kepada saya," katanya.

Klopp kemudian menjelaskan kepada Ebnoutalib bahwa dia tidak perlu "khawatir". "Saya melihat seorang anak muda yang sangat gembira. Antusiasme seperti itu ingin saya jaga untuk kita semua," katanya, sembari menyoroti kualitas sang penyerang: "Dia kembali setelah cedera parah. Keputusan untuk dirinya di tim pelatih relatif cepat diambil. Babak pertama melawan Union (tiga gol, catatan redaksi) sangat luar biasa. Dia adalah talenta besar meski usianya sudah 23 tahun. Dia sudah melihat segalanya."