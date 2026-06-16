Othman Sonko, Ketua Parlemen Senegal, melontarkan pernyataan yang menarik menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara timnas negaranya dan Prancis dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, dengan menegaskan bahwa "Afrika akan mengalahkan Afrika pada akhirnya", merujuk pada asal-usul Afrika dari sejumlah besar pemain timnas Prancis.

Menurut surat kabar "Le Soleil" Senegal, Sonko mengatakan bahwa pertandingan yang mempertemukan Senegal dengan Prancis dalam putaran pertama Grup 9, yang juga mencakup Irak dan Norwegia, melampaui sekadar pertandingan sepak bola menjadi sebuah peristiwa simbolis yang mencerminkan kedalaman ikatan historis antara Benua Hitam dan Eropa.

Sonko menjelaskan: "Saya berharap Senegal menang seperti semua warga negara saya, tetapi hasil akhir tidak mengurangi makna simbolis dari pertandingan ini. Dari sudut pandang politik, siapa pun pemenangnya, Afrika lah yang akan menang."

Dia menambahkan bahwa susunan tim Prancis "dengan jelas menunjukkan seberapa besar kontribusi benua Afrika dalam sepak bola dunia", seraya mengajak orang-orang Afrika untuk menyadari nilai sejati mereka dengan mengatakan: "Kami memiliki sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, populasi yang mayoritas muda, serta lokasi geografis yang strategis, dan yang kami butuhkan hanyalah keyakinan pada kemampuan kami."

Sonko berpendapat bahwa pertandingan antara Prancis dan Senegal membuka kembali pintu diskusi mengenai isu-isu imigrasi dan hubungan antara Afrika dan Barat, dengan menganggap bahwa pertandingan tersebut "lebih dari sekadar pertandingan sepak bola", karena mencerminkan konflik identitas dan rasa memiliki serta kembali mengangkat pertanyaan mendalam mengenai posisi benua Afrika dalam panggung global.