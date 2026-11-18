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Maaike Ira Puspita resmi merampungkan masa baktinya sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN. Seiring terpilihnya kembali Major General Khiev Sameth untuk periode 2026–2030, Ira merefleksikan capaian regional serta langkah strategis berikutnya.

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Babak baru kepemimpinan di Asia Tenggara

Federasi Sepakbola ASEAN (AFF) resmi membuka lembaran tata kelola baru menyusul gelaran Kongres dan Pemilihan AFF 2026. Major General Khiev Sameth kembali mendapat kepercayaan penuh untuk memimpin sebagai Presiden AFF untuk periode 2026–2030, didampingi jajaran Dewan baru yang merepresentasikan kekuatan sepak bola lintas negara di Asia Tenggara.

Di tengah agenda strategis menyongsong masa depan di bawah kepemimpinan anyar, momentum kongres ini sekaligus menandai rampungnya masa bakti bagi sejumlah figur sentral yang telah mendedikasikan diri untuk kemajuan federasi, termasuk Wakil Presiden asal Indonesia yang telah tuntas mengemban tugasnya, Maaike Ira Puspita.

Mengenang memori dan kerja sama solid

Sejak mencatatkan sejarah penting pada November 2022 ketika terpilih sebagai Wakil Presiden dalam Kongres AFF di Siem Reap, Kamboja, Ira telah melalui perjalanan profesional yang sarat kontribusi. Menyongsong akhir masa jabatannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Khiev Sameth serta seluruh kolega di level eksekutif.

"Menjadi Wakil Presiden AFF periode 2022 sampai 2026 merupakan kehormatan dan kepercayaan yang sangat besar bagi saya," ungkap Ira. "Bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Major General Khiev Sameth, para Wakil Presiden, Anggota Dewan dari 12 negara, dan Sekretaris Jenderal Winston Lee merupakan pengalaman yang sangat berharga."

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Warisan prestasi dan ikatan profesional

Di bawah kepengurusan yang turut ia kawal, sepak bola Asia Tenggara mencatatkan perkembangan yang signifikan, mulai dari ekspansi turnamen sepak bola wanita hingga kembalinya panggung kompetisi elite antarklub regional.

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"Capaian yang paling saya syukuri adalah terus berkembangnya sepak bola wanita di kawasan ini melalui turnamen-turnamen AFF. Sangat membanggakan menyaksikan Timnas Putri Indonesia menjuarai AFF Women’s Cup 2024 dan kembali mempertahankan gelar di tahun 2026," kenang Ira. "Di saat yang sama, AFF juga menghadirkan kembali ASEAN Club Championship Shopee Cup dan memperkenalkan ASEAN Hyundai Cup, yang memperkuat posisi sepak bola Asia Tenggara. Namun, hal terpenting bagi saya bukan hanya penyelenggaraan turnamen, tetapi solidaritas dan jejaring kerja sama yang solid. AFF telah menjadi bagian dari perjalanan profesional saya."

Menatap fokus akademik dan masa depan olahraga

Tuntas mengemban tanggung jawab di kancah internasional, Ira kini mengalihkan fokus penuhnya kembali ke ranah akademik serta kontribusinya dalam pengembangan generasi muda Indonesia melalui bidang olahraga.

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"Setelah ini, saya kembali fokus pada program doktor yang sedang saya jalani di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia dengan penelitian tentang aktivitas fisik dan perilaku sedenteri," tutup Ira. "Saya ingin terus berkontribusi dan menjadi bagian dari dunia olahraga, khususnya mengajak generasi muda untuk lebih aktif bergerak untuk membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045."