Afellay sangat kesal: 'Fakta bahwa seorang badut... sudah cukup menjelaskan segalanya'

Ibrahim Afellay mengkritik perkembangan seputar Piala Dunia Antarklub di Amerika Serikat. Mantan pemain timnas Belanda itu mengatakan kepada NOS bahwa reaksi terhadap masalah seputar turnamen tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan yang terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Dalam diskusi di NOS, dibahas situasi seputar wasit asal Senegal, Omar Abdulkadir Artan, yang tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Jan Mulder mengungkapkan keterkejutannya atas kurangnya dukungan dari dunia sepak bola terhadap wasit tersebut.

“Pada turnamen-turnamen sebelumnya, kita belum pernah mengalami situasi seperti ini,” kata Mulder. “Tidak ada orang yang diinterogasi sebelum masuk ke negara tersebut. Dan kemudian ada wasit yang diusir, tanpa ada yang bergerak sedikit pun untuk menunjukkan solidaritas padanya. Itu sangat mengecewakan dari semua negara.”

Menurut Mulder, komunitas wasit juga seharusnya memberikan sinyal yang lebih jelas. “Jika wasit itu diusir, Danny Makkelie seharusnya mengambil inisiatif dan mengatakan: kita hentikan ini.”

Afellay sependapat dengan kritik tersebut dan membandingkannya dengan Piala Dunia di Qatar. Menurut mantan gelandang itu, kemarahan saat itu jauh lebih besar daripada saat turnamen ini digelar di Amerika Serikat.

“Ini memang sangat mencolok jika dibandingkan dengan Qatar misalnya, di mana semua orang diterima,” kata Afellay. “Itu pada akhirnya menjadi Piala Dunia yang luar biasa. Jika sekarang kita lihat bahwa turnamen baru saja dimulai dan sudah ada begitu banyak kegaduhan seputar Amerika, hal itu memang mencolok.”

“Orang-orang itu ditolak tanpa alasan yang jelas, tapi kamu tidak mendengar suara mereka,” kata Afellay. “Itu karena Amerika adalah negara yang sangat kuat yang menguasai seluruh dunia.”

Afellay menutup argumennya dengan serangan tajam terhadap Presiden Donald Trump. “Fakta bahwa seorang badut menguasai dunia sudah cukup berbicara.”