Aduh! Emiliano Martinez Sukai Unggahan "Pecat Unai Emery" Di Instagram

Sebelumnya, kapten Pierre-Emerick Aubameyang juga diketahui menyukai unggahan dari akun Arsenal Fans TV (AFTV) yang merundung Emery di media sosial.

Penjaga gawang kedua , Emiliano Martinez (27 tahun), tengah menuai kontroversi terkait aktivitasnya di media sosial.

Martinez dilaporkan telah menyukai salah satu unggahan dari salah satu akun berbasis fans di Instagram yang menyerukan agar manajer Arsenal, Unai Emery, segera angkat kaki.

Yang menarik, Martinez diketahui tidak lagi menyukai unggahan tersebut setelah sejumlah fans Arsenal menyadari bahwa sang kiper ternyata mendukung pemecatan Emery.

Sebelumnya, akun Instagram "afc.talk" mengunggah foto Emery dengan keterangan bertuliskan "Like for Emery Out".

Emery memang tengah berada dalam kursi panas. Maklum, Arsenal belum menang-menang dalam lima laga terkini. Tercatata, The Gunners hanya menang dua kali dari sepuluh pertandingan di Liga Primer Inggris.

Di samping itu, kasus Granit Xhaka dengan fans, disharmoni dengan Mesut Ozil, dan belum nyetelnya pemain termahal Nicolas Pepe juga menambah tekanan kepada Emery. Meskipun, manajemen klub telah menyatakan dukungannya kepada pelatih asal Spanyol itu.

Adapun Martinez kini tergabung bersama skuad timnas untuk persiapan laga uji coba kontra Brasil, Jumat (15/11) dan pada Senin (18/11) waktu setempat.