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Adrien Rabiot kian mengukuhkan statusnya sebagai sosok kunci AC Milan asuhan Ruben Amorim setelah tampil gemilang dalam kemenangan 5-1 atas Frosinone. Gelandang timnas Prancis itu mencapai tonggak bersejarah di San Siro dengan menyamai rekor kontribusi gol yang bertahan selama lebih dari dua dekade.

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Rabiot yang tengah bersinar samai pencapaian Kaka

Dalam kemenangan telak atas Frosinone pada Minggu , Rabiot mencatat pencapaian luar biasa dengan berkontribusi pada gol dalam tujuh penampilan Serie A berturut-turut. Rangkaian penampilan gemilang ini menjadikannya gelandang Milan pertama yang terlibat dalam setidaknya satu gol pada tujuh laga liga beruntun sejak Kaka melakukannya pada 2004. Pemain Prancis itu aktif di seluruh penjuru lapangan San Siro dan menjadi penggerak utama lini tengah Ruben Amorim. Penampilannya mencakup peran dalam terciptanya gol bunuh diri serta umpan matang untuk gol Goncalo Ramos, sementara tuan rumah terus menekan.

Berbicara kepada DAZN, mantan pemain Juventus itu mengaitkan keberhasilan pribadinya dengan kerja kolektif dalam latihan. "Dalam beberapa pertandingan terakhir, ketika kami bermain begitu cermat, kami mampu melakukan apa yang kami latih. Kami semua menikmati permainan di lapangan. Malam ini kami menciptakan banyak peluang dan mencetak banyak gol. Kami harus selalu melakukannya," jelas sang gelandang.

Rabiot utamakan tim ketimbang pencapaian pribadi

Pertandingan ini juga memperlihatkan hubungan yang makin padu antara Rabiot dan para penyerang Milan. Dalam laga tersebut, sempat terjadi pembicaraan dengan Diego Moreira mengenai keputusan untuk tidak menembak sebelum gol pertama, tetapi Rabiot menegaskan bahwa fokus utamanya tetap keberhasilan tim, bukan pencapaian pribadi. Sikap tidak egois itu membuat pemain Prancis tersebut menjadi sosok penting, baik dalam membangun serangan maupun menuntaskannya.

Rabiot berbicara secara khusus tentang pengambilan keputusannya dalam pertandingan itu dan kegemarannya menciptakan peluang. "Saya ingin [Christian] Pulisic mencetak gol, tetapi bek lawan cepat kembali. Memang benar saya bisa saja menembak, tetapi saya lebih senang memberikan assist daripada mencetak gol. Namun, setelah itu saya berhasil memberikan assist," ungkapnya.

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Rabiot puji kerja "luar biasa" Ramos

Visinya terlihat jelas ketika ia memberi umpan untuk gol Goncalo Ramos. Saat merayakannya, ia langsung menunjuk penyerang asal Portugal itu untuk mengakui kontribusinya terhadap permainan tim secara keseluruhan. Gelandang Prancis tersebut juga segera menepis kritik terhadap Ramos, dengan menekankan bahwa nilai seorang penyerang tidak selalu tercermin hanya dari jumlah golnya.

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"Dia bekerja dengan sangat baik. Tidak semua orang memahaminya, tetapi pekerjaannya luar biasa. Ketika kami masuk ke area serangan dan mencetak gol, itu juga berkat kami. Kami senang ketika dia mencetak gol, antara lain karena itu memberinya kepercayaan diri. Itu bagus bagi kami, baginya, dan bagi semua orang," tambah Rabiot.

Amorim sebut Rabiot salah satu gelandang terbaik Eropa

Catatan statistik yang menunjukkan kehebatan Rabiot juga tidak luput dari perhatian pelatihnya. Ruben Amorim memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pemain berusia 31 tahun itu dan baru-baru ini menyebutnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Sejak datang untuk menjalani musim keduanya di Milan, Rabiot telah berkembang menjadi pemimpin yang mampu menyeimbangkan tuntutan taktis di lini tengah dengan kreativitas yang dibutuhkan untuk membongkar pertahanan tangguh klub-klub Serie A.

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"Tentu saja, dia pemain yang bisa bermain sebagai nomor 10, sebagai gelandang serang. Dia juga bisa bermain sebagai nomor 8 atau sebagai pengatur permainan yang posisinya sedikit lebih dalam, meskipun dia tidak menyukainya. Dia jelas salah satu pemain terbaik yang pernah saya latih dan salah satu gelandang terbaik di Eropa saat ini," kata Amorim.