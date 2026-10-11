Adrien Rabiot mencetak gol lewat tendangan keras, tetapi AC Milan gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Sassuolo

AC Milan gagal mengalahkan Sassuolo dalam laga tandang yang sulit. Dalam pertandingan yang minim peluang, Milan sempat unggul, tetapi akhirnya bermain imbang 1-1.

Milan menempati posisi keempat musim ini setelah meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Hasil imbang AS Roma melawan Como (0-0) membuat Milan berpeluang menyamai perolehan poin tim asal Roma itu jika menang.

Tim asuhan Rúben Amorim memulai laga dengan rekrutan termahal Gonçalo Ramos, serta Christian Pulisic, Adrien Rabiot, dan Samuel Chukwueze. Luka Modric, Fikayo Tomori, dan Ruben Loftus-Cheek tidak mendapat tempat di susunan pemain inti.

I Rossoneri mengawali pertandingan di kandang Sassuolo dengan tersendat. Kedua tim mencoba menciptakan ancaman lewat sisi sayap, tetapi tidak berhasil. Permainan berjalan seimbang dan keduanya kesulitan menciptakan peluang.

Milan baru menciptakan ancaman pertama pada menit ke-44. Sundulan Ramos ditepis kiper Arijanet Muric. Dalam tujuh menit waktu tambahan, Milan meningkatkan tekanan dan tampil lebih mengancam di dalam maupun sekitar kotak penalti Sassuolo, tetapi gagal mencetak gol.

Menjelang satu jam pertandingan, Rabiot akhirnya memecah kebuntuan. Menerima umpan Modric, pemain Prancis itu melepaskan tembakan keras. Dari sudut sempit, Rabiot menghantam bola dengan kuat ke sudut atas tiang dekat: 0-1.

Tak lama setelah gol pembuka itu, Sassuolo menyamakan kedudukan. Sepak pojok yang melengkung ke dalam sempat tertahan dalam kemelut sebelum bola jatuh di kaki Cas Odenthal. Bek itu langsung menyambar bola dan menaklukkan Maignan: 1-1.

Kedua tim mengerahkan segala upaya untuk meraih kemenangan, tetapi peluang tetap terbatas seperti sepanjang laga. Sassuolo tampak mencetak gol menjelang akhir pertandingan, tetapi gol itu segera dianulir karena pelanggaran dalam prosesnya. Sassuolo dan Milan tidak mencetak gol lagi sehingga harus puas berbagi angka.