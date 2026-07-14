Adrian Blake berpotensi mendatangkan jutaan bagi FC Utrecht melalui transfer yang menguntungkan

Adrian Blake kemungkinan akan hengkang dari FC Utrecht ke Burnley, Celtic, atau Wolverhampton Wanderers. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Amar Mehta dari Sky Sports.

Musim dingin lalu, Utrecht menolak untuk bekerja sama dalam transfer Blake ke Kasimpasa di Turki. Kini, situasinya telah berubah.

Blake yang berusia 20 tahun hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Stadion Galgenwaard, sehingga Utrecht bersedia melepas pemain asal London tersebut dengan harga yang tepat.

Direktur teknis Jordy Zuidam dilaporkan menargetkan nilai transfer sebesar 3 juta euro. Musim lalu, Blake lebih sering tampil sebagai pemain pengganti.

Secara total, Blake telah memainkan 63 pertandingan resmi untuk Utrecht. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak sembilan gol dan memberikan lima assist.

Juara liga Skotlandia, Celtic, tampaknya menjadi tujuan yang paling menarik pada pandangan pertama, mengingat Burnley dan Wolves terdegradasi dari Liga Premier Inggris musim lalu.

Di negara asalnya, Blake sebelumnya bermain untuk Watford. Di sana, Utrecht merekrutnya setelah ia tampil dalam tiga pertandingan resmi bersama tim utama.