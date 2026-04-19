ADO menargetkan tinggi dan ingin berkompetisi di Eredivisie bersama mantan pemain berbakat Ajax dan PSV

ADO Den Haag tertarik untuk merekrut Jayden Braaf, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Minggu pagi. Juara Divisi Keuken Kampioen ini bahkan menjadi favorit untuk mendapatkan sang penyerang.

ADO bukanlah satu-satunya klub yang ingin merekrut Braaf yang berstatus bebas transfer. Klub ini mendapat persaingan dari antara lain CF Cádiz dan Portsmouth FC.

Braaf pernah bermain di akademi muda Ajax dan PSV. Pada usia 16 tahun, ia pindah ke akademi Manchester City.

Di tim U-23 Manchester City, ia tampil impresif dengan mencetak 12 gol dalam 24 pertandingan. Namun, ia akhirnya tidak berhasil menembus tim utama. Klub meminjamkannya ke Udinese.

Di Italia, ia hanya bermain dalam empat pertandingan dan tidak berhasil meninggalkan kesan yang baik. Ketika ia kembali ke Manchester City, pada suatu saat terjadi ketegangan, sehingga ia harus hengkang.

Setelah menjalani masa-masa di Borussia Dortmund, Hellas Verona, Fortuna Sittard, dan Salernitana, ia menjadi tanpa klub pada musim panas lalu. ADO kini ingin memberinya kesempatan untuk bermain di Eredivisie.







