ADO Den Haag harus menunggu sebentar lagi untuk meraih gelar juara di Divisi Keuken Kampioen. Pemuncak klasemen itu sendiri menang meyakinkan 4-0 atas FC Eindhoven, namun SC Cambuur berhasil meraih satu poin saat melawan FC Dordrecht (1-1), sehingga perebutan gelar juara belum secara resmi ditentukan. Dengan tiga pertandingan tersisa, selisih poin antara peringkat satu dan dua adalah 9 poin. Sementara itu, Willem II dan Vitesse juga meraih hasil positif dalam perebutan posisi keempat.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 4-0

Secara teori, gelar juara di KKD bisa ditentukan pada Senin malam. Untuk itu, ADO harus menang atas FC Eindhoven dan Cambuur harus kalah dari FC Dordrecht. Tim asal Den Haag setidaknya melakukan apa yang harus mereka lakukan: setelah peluang yang terbuang dari Evan Rottier, gol akhirnya tercipta dalam waktu kurang dari setengah jam melalui Daryl van Mieghem. Di babak kedua, sang pemuncak klasemen melanjutkan pertandingan dengan baik. Dominasi yang luar biasa diubah menjadi kemenangan 4-0 melalui Steven van der Sloot (tendangan sudut), Jesse Bal (sundulan), dan Nigel Thomas.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-1

Tim asuhan Henk de Jong mendominasi pertandingan, meski harus menunggu hingga menit ke-64 sebelum skor 1-0 muncul di papan skor. Kapten Mark Diemers melihat tendangan kerasnya dari jarak jauh mengarah ke sudut gawang. Cambuur tampaknya akan meraih tiga poin, tetapi Stéphano Carrillo menggagalkannya. Ia mencetak gol dari tendangan sudut, setelah kiper dan pertahanan tim Frisia tampil kurang meyakinkan. Harapan untuk meraih gelar juara, sejauh masih ada, kini benar-benar pupus di Leeuwarden.

Roda JC Kerkrade - Willem II 0-1

Willem II melihat Almere City kalah lebih awal pada hari itu, sehingga tim dari Tilburg ini bisa memanfaatkan situasi di periode keempat. Hal itu pun terjadi. Pada menit ke-18, Roda JC gagal menghalau bola dan Nick Doodeman akhirnya menyarangkan bola ke gawang: 0-1. Dalam pertandingan yang tidak terlalu spektakuler dengan sedikit peluang, Willem II berhasil mempertahankan keunggulan.

De Graafschap - Jong AZ 5-0

De Graafschap menjalani pertandingan yang relatif mudah di Vijverberg. Reuven Niemeijer menjadi bintang utama di kubu Superboeren. Ia sudah mencetak gol pembuka 1-0 di babak pertama, namun setelah Rio Robbemond mendapat kartu merah, ketegangan dalam pertandingan pun sirna. Niemeijer melengkapi hat-trick-nya, sementara Stijn Bultman dan Kyano Kwint juga turut menambah skor: 5-0.

Vitesse - Jong Ajax 6-1

Adam Tahaui memecah kebuntuan pada masa injury time babak pertama dengan tendangan keras dari dekat garis gawang. Nino Zonneveld, yang baru saja masuk sebagai pengganti, menggandakan keunggulan Vitesse tak lama setelah itu. Setelah jeda, Zonneveld kembali mencetak gol untuk mengukuhkan keunggulan, berkat umpan tumit indah dari Naoufal Bannis. Tijn Peters membalas untuk Jong Ajax dengan sundulan indah dan akurat. Namun, tidak ada kepanikan di kubu Vitesse, di mana Bannis menyelesaikan serangan cepat dengan apik, sementara Valon Zumberi dan Mathijs Marschalk menambah skor menjadi 6-1.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

Freddy Quispel membawa FC Emmen unggul, berkat kerja sama apik dengan rekan penyerangnya, Romano Postema. Tanpa diduga, Jael Pawirodihardjo menyamakan kedudukan untuk MVV Maastricht. Postema, pencetak gol terbanyak di Divisi Keuken Kampioen dengan 21 gol, mengembalikan keunggulan Emmen pada menit ke-55. Tak lama setelah itu, Emmen mengalami kemunduran karena Quispel harus keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah, akibat tekel keras. Meskipun bermain dengan pemain lebih sedikit, Emmen berhasil mempertahankan keunggulan tipisnya hingga akhir pertandingan.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-1

Rafik El Arguioui membawa Jong FC Utrecht unggul pada menit ketujuh. TOP Oss bangkit dan menyamakan kedudukan tak lama setelah babak kedua dimulai, dengan Tijmen Wildeboer sebagai pencetak gol penyeimbang 1-1. Tim yang berada di dasar klasemen mencium peluang dan unggul 2-1 setelah hampir satu jam pertandingan. Leonel Miguel mencetak gol melalui sundulan dari tendangan sudut. Tim tuan rumah terus menekan dan Mauresmo Hinoke berhasil mencetak gol di tiang jauh. Akhirnya, TOP Oss meraih kemenangan setelah awal yang sulit.

Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

VVV-Venlo memulai dengan agresif, meski dua peluang bagus terbuang percuma oleh Dean Zandbergen. Justru Jong PSV yang membuka skor pada menit ke-52. Sebuah umpan silang dari sisi kanan disundul masuk oleh Austyn Jones. VVV mencoba menyerang di menit-menit akhir di De Herdgang, namun kekalahan tak terhindarkan bagi tim tamu dari Limburg.