ADO Den Haag menjadi juara KKD, namun untuk saat ini belum menerima trofi karena alasan yang cukup mengejutkan

ADO Den Haag dinobatkan sebagai juara Divisi Keuken Kampioen pada Jumat malam tanpa harus bertanding. SC Cambuur hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan FC Den Bosch, sehingga tim asal Den Haag ini tidak bisa lagi disalip.

Minggu ini ADO sendiri akan bertanding, bertandang ke markas FC Dordrecht, namun mereka belum akan menerima trofi pada saat itu. Pemerintah Kota Dordrecht telah memutuskan hal tersebut pada Jumat setelah berkonsultasi dengan FC Dordrecht dan kepolisian. “Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan keamanan,” kata klub tersebut.

Namun, ADO memandang hal ini secara positif, karena kini mereka akan menerima trofi pada pertandingan kandang berikutnya melawan RKC Waalwijk. “Meskipun kami tentu saja ingin langsung menerima trofi begitu meraih gelar juara, perkembangan ini juga menawarkan kesempatan indah untuk merayakan momen istimewa ini bersama sebanyak mungkin pendukung di stadion kami sendiri,” kata klub.

FC Den Bosch - SC Cambuur 1-1

SC Cambuur sudah tahu sebelumnya bahwa perayaan gelar juara ADO Den Haag hanya bisa ditunda dengan satu cara: melalui kemenangan. Di awal pertandingan, tim asuhan Henk de Jong sempat bisa mengambil langkah besar ke arah yang benar, namun Mark Diemers gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pepijn van de Merbel dengan cerdik menepis bola dari sudut kiri gawang.

Skor imbang bertahan cukup lama, tetapi di babak kedua Den Bosch mulai menguasai permainan. Jack de Vries menjadi ujung tombak serangan yang kuat. Hal ini meninggalkan tugas berat bagi Cambuur, namun tim dari Friesland itu tak mampu membalikkan keadaan. Diemers akhirnya mencetak gol penyeimbang 1-1 melalui tendangan penalti kedua, namun hal itu tak lagi berarti bagi Cambuur. Dengan demikian, ADO resmi menjadi juara.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-3

Roda JC langsung tancap gas dan sudah unggul setelah satu menit. Anthony van den Hurk menyelesaikannya dengan baik setelah menerima umpan silang. Namun, kegembiraan tim asal Limburg itu tak berlangsung lama, karena pada menit keenam Clint Essers berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Roda akhirnya berhasil meraih tiga poin penting: Van den Hurk mencetak gol dari tendangan penalti di babak kedua dan Joey Müller memastikan skor menjadi 1-3.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

Tim van der Leij memecah kebuntuan untuk RKC Waalwijk setelah lebih dari 15 menit pertandingan, berkat umpan silang yang tajam dan rendah dari Denilho Cleonise. Beberapa menit kemudian, Harrie Kuster menggandakan keunggulan dengan mencetak gol untuk RKC dalam tujuh pertandingan berturut-turut. Tim tuan rumah mengunci kemenangan dengan sisa 20 menit di papan skor. Tendangan bebas Juan Familia-Castillo yang berubah arah melesat ke sudut kiri gawang. Ryan Fage dan Tim van der Leij menambah skor secara signifikan di masa injury time: 5-0. Secara keseluruhan, malam yang sukses bagi RKC Waalwijk di kandang sendiri.

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-0

Peluang terbesar di babak pertama dimiliki oleh Onesime Zimuangana, yang sayangnya gagal mencetak gol untuk Helmond Sport. Kedua tim memang berusaha, namun tidak menciptakan pertunjukan yang spektakuler di De Geusselt. Pertandingan sempat terhenti sejenak setelah jeda karena kembang api dan roket api yang diluncurkan untuk merayakan ulang tahun ke-50 kelompok inti MVV. Akibatnya, kedua tim harus masuk ke dalam stadion. Setelah jeda sepuluh menit, pertandingan dilanjutkan, namun fase akhir pertandingan tidak menghasilkan pemenang di Maastricht.