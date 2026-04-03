ADO Den Haag melangkah besar menuju gelar juara: SC Cambuur menelan kekalahan telak di Venlo

ADO Den Haag telah mengambil langkah besar menuju gelar juara di Divisi Keuken Kampioen pada Jumat malam. Tim asal Den Haag ini berhasil membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 4-2, sementara SC Cambuur menelan kekalahan telak 3-0 di kandang VVV-Venlo.

ADO Den Haag - Jong Ajax 4-2

Jong Ajax, yang berada di peringkat kesembilan belas, memulai pertandingan di Den Haag dengan sangat baik. Tim asuhan Óscar García bahkan sempat unggul 0-2 saat bertandang ke markas sang pemuncak klasemen. Skye Vink membuka skor setelah 15 menit. Penyerang muda itu tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper ADO, Kilian Nikiema, dan dengan rapi mengarahkan bola ke sudut gawang: 0-1.

Tepat lima belas menit kemudian, tim muda Amsterdam kembali mencetak gol: Abdellah Ouazane memimpin serangan balik, dan Don O’Niel juga tidak membuang peluang: 0-2. Keunggulan besar itu segera dibalikkan oleh tuan rumah.

Melalui tendangan Daryl van Mieghem, skor menjadi 1-2 hanya dua menit kemudian, dan gol 2-2 juga tercipta sebelum jeda. Setelah umpan silang dari sisi kiri, Jinairo Johnson justru mencetak gol bunuh diri.

Segera setelah babak kedua dimulai, ADO juga berhasil memimpin untuk pertama kalinya dalam pertandingan ini. Juho Kilo memanfaatkan dengan baik kesalahan Tijn Peters. Di kuarter terakhir, Steven van der Sloot menentukan skor akhir: 4-2.

VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0

SC Cambuur sudah memastikan promosi di bawah pelatih yang akan hengkang, Henk de Jong, namun peluang mereka untuk menjadi juara pada Jumat malam pun cukup menipis. Sementara ADO tidak melakukan kesalahan di kandang sendiri melawan Jong Ajax, Cambuur justru kalah di Venlo yang jauh.

Dean Zandbergen menjadi bintang utama malam itu di De Koel. Penyerang VVV ini mencetak gol untuk tim Venlo pada 15 menit pertama dan terakhir, dan di fase akhir ia bahkan mengukuhkan penampilannya dengan hat-trick: 3-0. Selisih poin dengan pemuncak klasemen ADO pun melebar menjadi tujuh poin.

Almere City - TOP Oss 3-2

Almere City masih terus berjuang untuk memperebutkan tempat di babak playoff, dan dengan kemenangan 3-2 atas TOP Oss, tim asal Flevoland ini mengambil langkah ke arah yang tepat pada Jumat malam. Berkat gol-gol dari Emanuel Poku, Julian Rijkhoff, dan Olivier de Nijs, tim asuhan Jeroen Rijsdijk berhasil unggul 3-1. Gol balasan dari Mauresmo Hinoke datang terlambat.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 0-3

Anthony van den Hurk sekali lagi menjadi bintang di Roda JC, yang akhirnya mengalahkan FC Dordrecht dengan skor 0-3. Dengan gol pada menit ke-19 dan ke-24, Van den Hurk membuka jalan bagi tim Kerkrade, yang - berkat gol tambahan dari Iman Griffith - dengan mudah mengalahkan De Schapenkoppen.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

Babak akhir yang gila di Eindhoven, di mana De Graafschap kehilangan posisi ketiga dari Willem II pada Jumat malam. Selama 65 menit, tidak banyak yang bisa dinikmati di Kota Cahaya, hingga Sven Simons membuka skor berkat umpan dari Tyrese Simons. Di fase akhir, pertunjukan berlangsung seru. Kyano Kwint menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-82, namun pada menit ke-87, Simons yang pertama mencetak gol seolah akan membawa FC Eindhoven meraih kemenangan penuh. Ternyata tidak demikian, karena pada menit kelima injury time, Kwint berhasil menyelamatkan satu poin untuk Superboeren.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-3

RKC Waalwijk mencetak dua gol telak di babak pertama. Jesper Uneken mengeksekusi penalti dan Harrie Kuster menggandakan keunggulan. Kedua pemain tersebut mencetak gol untuk pertandingan keempat berturut-turut. MVV berjuang keras untuk bangkit dan Travis de Jong, yang dipinjam dari SC Paderborn, berhasil mencetak gol ke sudut kiri gawang. Tak lama sebelumnya, pelatih MVV Peter van den Berg diusir ke tribun setelah menerima dua kartu kuning. RKC tidak terpengaruh oleh skor 1-2, dengan Nazjir Held yang mencetak gol dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 1-3.

Willem II - Jong PSV 1-0

Thomas Verheydt mencetak gol dari bola pantul, sehingga Willem II unggul 1-0 dalam waktu sepuluh menit. Jong PSV tampil lebih dominan di sisa babak pertama dan kurang beruntung saat tendangan Mounir El Allouchi membentur tiang gawang. Pertandingan tetap menegangkan dan cukup seimbang setelah jeda, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan tipis bagi Willem II di kandang sendiri.

Vitesse - FC Emmen 3-3

Tak kurang dari empat gol tercipta di babak pertama di Arnhem. Naoufal Bannis membuka skor pada menit pertama dan Alexander Büttner mengeksekusi penalti tak lama setelahnya. Lukas Larsen membalas untuk FC Emmen dengan mencetak gol sundulan dari tendangan sudut. Vitesse memperlebar keunggulan menjadi dua gol melalui Büttner, yang melihat tendangan kerasnya membentur tiang gawang dan masuk. Romano Postema mengembalikan ketegangan tak lama setelah babak kedua dimulai, dan Chiel Sunder menyamakan kedudukan setelah situasi yang kacau. Sebuah hasil imbang yang spektakuler di Gelredome.

Jong AZ - Helmond Sport 2-0

Anthony Smits mencetak gol 1-0 untuk Jong AZ setelah blunder di pertahanan Helmond. Di akhir babak pertama, Bendegúz Kovács memperlebar keunggulan menjadi 2-0 untuk tim muda Alkmaar. Pukulan telak bagi Helmond Sport, yang masih berusaha di babak kedua namun tak mampu membuat pertandingan menjadi menegangkan di Wijdewormer.