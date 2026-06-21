Adil Mondiali Rusia dan Qatar dalam dua putaran... Kekerasan menjadi sorotan Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 ini mencatat lonjakan yang sangat besar dalam tingkat kekerasan, yang terlihat jelas meskipun turnamen ini baru memasuki babak kedua fase grup.

Menurut perhitungan surat kabar "The Athletic" di "X", turnamen ini sejauh ini telah mencatat 8 kartu merah, yang terakhir terjadi pada pertandingan antara Belgia dan Iran, yang berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Kartu merah tersebut diberikan kepada Nathan Ngoy pada menit ke-67, setelah ia menghalangi pemain Iran yang sedang dalam posisi sendirian untuk melanjutkan perjalanannya menuju gawang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa angka yang cukup besar ini setara dengan jumlah kasus pengusiran yang terjadi pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya (Rusia 2018 dan Qatar 2022) jika digabungkan.

Seiring berlanjutnya kompetisi Piala Dunia, tampaknya edisi ini sedang dalam jalur untuk memecahkan semua rekor historis terkait kartu warna dan kasus pengusiran dalam sejarah Piala Dunia.







