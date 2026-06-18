Adik perempuan Cristiano mengkritik para pemain Portugal: Tiba-tiba mereka lupa cara mengoper bola

Pada malam yang tak sesuai dengan status legendarisnya, Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan utama, menyusul hasil imbang 1-1 Portugal yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo—hasil yang membuka pintu kritik lebar-lebar bagi kapten bersejarah tersebut, yang bermain penuh dalam pertandingan itu pada usia 41 tahun tanpa mencetak gol.

Di tengah tekanan suporter dan ekspektasi yang tak kenal ampun, Katia Aveiro, saudara perempuan Cristiano Ronaldo, akhirnya angkat bicara untuk membalas kritik tersebut, sekaligus menata kembali situasi dengan kata-kata yang memadukan kemarahan dan harapan.

Katia Aveiro membela kakaknya, kapten timnas Portugal, di tengah kritik pedas yang menghujani sang kapten setelah hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka perjalanan “Brasil Eropa” di Piala Dunia 2026.

Ronaldo, yang menjadi pemain starter tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun dan 132 hari, bermain penuh dalam pertandingan tersebut, namun ia membuang dua peluang emas di babak kedua, sehingga gagal mencetak gol untuk pertandingan kesepuluh berturut-turut di putaran final Piala Dunia dan Euro, meskipun ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional dan salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola.

Melalui akun Instagram-nya, Katia Aveiro menyerang para pengkritik saudaranya, dan kritik pedasnya juga ditujukan kepada para pemain timnas Portugal, dengan mengatakan: “Tiba-tiba mereka lupa cara mengoper bola, cara merebut bola, dan cara melakukan serangan balik… Lini tengah mundur secara aneh.”

Dia menambahkan: “Turnamen ini aneh, tapi kita harus terus maju. Awal yang salah bisa berujung pada akhir yang tepat. Kami bersama kalian sampai akhir.”

Dalam video berikutnya, Aveiro menjelaskan bahwa ia merasa kecewa seperti pendukung Portugal lainnya: “Kami tidak bermain bagus, dan tidak ada pemain yang tampil sesuai levelnya… Kami memulai dengan kuat, tapi semuanya terhenti di awal saja.”

Adik "El Don" ini menolak menyerah pada kekecewaan, sambil mengutip pepatah terkenal: “Awal yang buruk, akhir yang baik… Kesalahan wajar terjadi bagi siapa pun yang bermain di lapangan. Mereka bukan tim yang kami harapkan, dan menurut saya tidak ada yang bermain bagus, tapi apakah saya sedih? Bagaimana mungkin saya sedih padahal perjalanan ini baru saja dimulai?”

Katia pun memberikan sudut pandang berbeda tentang kesedihan, dengan mengatakan: “Kesedihan yang sesungguhnya adalah ketika saya melihat foto ayah dan ibu saya, Diogo Jota, setelah mereka tiada. Itulah kesedihan. Akan menjadi sikap egois jika saya bersedih hanya karena hasil imbang di laga pembuka Piala Dunia. Saya bangun hari ini dengan perasaan bahagia, dan hasil imbang ini tidak akan merenggut kebahagiaan saya.”

Ronaldo hidup di bawah tekanan ganda di Piala Dunia terakhirnya: beban usia 41 tahun, puasa gol yang berlangsung selama sepuluh pertandingan besar, serta ekspektasi para penggemar yang menuntut gelar juara dan tidak akan memaafkan satu pun kegagalan.

instagram.com/KatiaAveiroOficial

instagram.com/KatiaAveiroOficial