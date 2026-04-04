Adik pemain Feyenoord melakukan debutnya bersama Ajax: 'Telah membuktikan bahwa saya mampu bersaing di level ini'

Selama jeda internasional, Kennynho Kasanwirjo mendapat kesempatan untuk merasakan atmosfer tim utama Ajax. Adik berusia 18 tahun dari pemain Feyenoord Neraysho Kasanwirjo (24) itu bahkan melakukan debut tidak resminya.

Dalam wawancara dengan Ajax Showtime, bek berbakat ini meninjau kembali beberapa minggu terakhir. Kasanwirjo menjadi starter dalam laga persahabatan melawan FC Volendam (2-2).

“Saya merasa telah bermain dengan baik dan mendapat pujian dari staf serta para pemain,” kata Kasanwirjo. “Itu adalah momen yang sangat membanggakan.”

Pemain asal Amsterdam ini sudah bertahun-tahun memimpikan bermain di tim utama Ajax. “Saya bermain di klub ini sejak tim U-10 dan tiba-tiba sekarang saya bermain bersama semua pemain yang biasanya Anda lihat di TV. Itu sangat indah.”

“Saya bisa mengikuti level permainan dengan baik. Saya juga sudah berlatih bersama tim utama dan membuktikan bahwa saya mampu menyesuaikan diri dengan level tersebut,” kata Kasanwirjo dengan percaya diri.

Kasanwirjo berharap dapat terus berkembang di Ajax dalam beberapa tahun ke depan. “Ini adalah lingkungan yang baik bagi saya dan saya sudah mengenal beberapa pemain selama delapan hingga sembilan tahun.”

Kennynho enam tahun lebih muda dari kakaknya, Neraysho, yang masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Musim ini, ia bermain sebagai pemain pinjaman untuk Fortuna Sittard.