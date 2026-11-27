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Adik Kylian Mbappe, Ethan, menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun bersama Lille dan akan bertahan di klub Ligue 1 itu hingga 2029. Pemain berusia 19 tahun tersebut, yang kontrak sebelumnya akan berakhir pada akhir musim, berterima kasih kepada klub karena terus mendukungnya saat mengalami cedera. Kesepakatan itu tercapai beberapa hari setelah ia berperan penting dalam kemenangan Lille atas Bayern Munich.

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Ethan perpanjang masa tinggal di Lille

Lille mengonfirmasi kabar tersebut dalam pernyataan resmi pada Jumat, dengan mengumumkan bahwa pemain timnas Prancis U-21 itu memperpanjang kontraknya selama dua musim. Kontrak Ethan Mbappe sebelumnya dijadwalkan berakhir pada penghujung musim ini.

Penyerang itu bergabung dengan Lille pada musim panas 2024 setelah menimba ilmu di akademi Paris Saint-Germain, tempat ia menjalani debut di tim senior pada usia 16 tahun. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Lille pada 4 Juli 2024, pada musim panas yang sama ketika kakaknya meninggalkan PSG untuk bergabung dengan Real Madrid.

‘Mereka tidak pernah mengecewakan saya’

Ethan berterima kasih kepada Lille atas dukungan mereka selama ia mengalami cedera. "Memperpanjang kontrak ini memberi saya kepuasan dan kebanggaan yang besar," katanya. "Saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama LOSC. Saya berharap dapat terus menikmati momen-momen indah, seperti yang baru saja kami alami saat melawan Bayern Munich.

"Saya sangat berterima kasih kepada LOSC, yang selalu mendukung saya dan tidak pernah mengecewakan saya, bahkan ketika saya cedera. Saya berkembang dengan baik di sini, dalam lingkungan yang sangat mendukung perkembangan saya. Saya sangat senang. Sekarang saya ingin terus berkembang dan meningkatkan kemampuan, sembari berharap bisa meraih trofi bersama klub."

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Letang puji potensi ‘luar biasa’ Ethan

Presiden Lille Olivier Letang juga memuji perkembangan pemain muda itu. "Selama dua tahun terakhir bersama kami, Ethan telah mengambil langkah-langkah penting dalam perkembangannya, yang kini menjadikannya salah satu penggerak utama skuad dan lini serang kami," katanya. "Saya tahu potensinya masih luar biasa besar dan ia akan terus berkembang pesat dalam keluarga kami."

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Ethan mencatatkan dua gol dan tiga assist dalam 12 penampilan musim ini. Tembakannya membentur tiang sebelum Aleksandar Pavlovic mengarahkan bola pantul ke gawangnya sendiri untuk gol kemenangan dalam laga Liga Champions melawan Bayern pada Rabu yang berakhir 2-1.

Le Mans jadi ujian berikutnya

Ethan dan Lille, yang menempati peringkat ketiga Ligue 1, kini mengalihkan perhatian ke laga tandang melawan Le Mans akhir pekan ini. Pelatih Lille Davide Ancelotti sebelumnya memuji timnya seusai kemenangan atas Bayern .

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Ancelotti mengatakan pekan lalu bahwa ia ingin mempertahankan Ethan "untuk waktu yang lama", dan keinginan pelatih asal Italia itu kini terwujud.