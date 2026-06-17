Adik dari mantan pemain berbakat itu menandatangani kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029

Hakeem Agboluaje akan tetap berseragam Feyenoord hingga pertengahan 2029. Adik laki-laki Bobby Adekanye yang berusia 18 tahun ini telah memperpanjang kontraknya di De Kuip selama dua musim.

Melalui situs web klub, Agboluaje menanggapi kabar gembira tersebut. “Hal ini menunjukkan penghargaan yang besar bahwa Feyenoord bersedia memperpanjang kontrak saya.”

“Saya sangat senang dengan peluang dan pengalaman yang saya dapatkan selama ini di klub. Hal ini tentu saja membuat saya ingin lebih, sehingga saya menjadi semakin termotivasi untuk mencapai tujuan akhir saya di Feyenoord.”

Agboluaje telah menjadi bagian dari akademi muda Feyenoord sejak musim panas 2020 dan telah berkembang pesat di Varkenoord selama beberapa musim terakhir.

Perkembangannya itu tidak luput dari perhatian. Musim lalu, Agboluaje secara rutin berlatih bersama tim utama dan beberapa kali masuk dalam skuad pertandingan Feyenoord 1.

Agboluaje adalah adik dari Adekanye, yang sebagai talenta unggulan pernah terikat kontrak dengan Ajax, FC Barcelona, PSV, Liverpool, dan Lazio.

Pada tahun 2025, Adekanye memenangkan piala bersama Go Ahead Eagles, setelah itu ia pindah ke Turki. Di sana, ia kini bermain untuk Manisa FK.