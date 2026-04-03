Adik Alfred dan Dick Schreuder menjadi kandidat pelatih kepala di klub profesional Belanda

Bart Schreuder (42) telah menjadi kandidat baru untuk posisi pelatih kepala di FC Den Bosch, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer Mounir Boualin. Putra bungsu ini belum pernah memimpin tim sepak bola profesional sebelumnya.

Mungkin adik dari Alfred (Al-Diraiyah FC) dan Dick (NEC Nijmegen) Schreuder ini akan mendapat kesempatan di Divisi Keuken Kampioen.

Kandidat teratas Rob Penders, Bas Sibum, dan Peter Uneken memiliki beberapa opsi, sehingga Den Bosch harus menunggu.

Den Bosch mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kepada Schreuder. Di sepak bola profesional, ia hanya pernah menjadi asisten pelatih, di Al-Ain dan Al-Nasr.

Namun, Schreuder sebelumnya pernah memimpin tim amatir di Otterlo, Lunteren, Montfoort, dan Barneveld.

Schreuder saat ini sedang menjalani magang di NEC dan diharapkan segera memperoleh sertifikat UEFA Pro. Jika ia berhasil, ia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pelatih kepala di sepak bola profesional Belanda.

Bart Schreuder, yang termuda, lahir pada tahun 1983. Dick lahir pada tahun 1971 dan Alfred pada tahun 1972. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Bart tidak pernah menjadi pemain sepak bola profesional.