adidas secara resmi telah meluncurkan David Beckham Predator, sepatu edisi spesial yang menandai ulang tahun ke-25 dari salah satu tendangan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Dirancang bersama Beckham, model signature generasi ketiga ini memberi penghormatan kepada tendangan bebasnya yang tak terlupakan pada menit ke-93 melawan Yunani pada 6 Oktober 2001.

Gol dramatis itu memastikan tempat England di Piala Dunia FIFA 2002, mengukuhkan reputasi Beckham sebagai pemain yang selalu tampil menentukan di momen krusial dan mendefinisikan warisan lini adidas Predator. Rilisan baru ini memberikan penghormatan kepada sepatu original yang dikenakan pada sore legendaris di Old Trafford itu, dengan balutan warna putih dan merah yang bersih, memadukan warisan klasik sepak bola dengan pengerjaan berkelas.

adidas

Salah satu fitur utama dari desain ini adalah kehadiran logo Trefoil adidas, yang menandai baru kemunculan keduanya pada sepatu Predator. Setelah rilisan edisi spesial Beckham pada 2024 terjual habis dengan cepat, Trefoil kini menjadi identik dengan lini signature miliknya, menciptakan jembatan khas antara gaya adidas Originals dan alas kaki performa papan atas.

adidas

Mengambil inspirasi teknis dari konsep adidas Predator Elite FT L-Tech, sepatu ini memadukan pengerjaan kulit tradisional dengan inovasi modern. Desainnya menampilkan bagian depan berbahan kulit premium yang menghadirkan sentuhan lembut dan kenyamanan alami dari sepatu klasik, sambil tetap mempertahankan dukungan ringan yang diharapkan dalam permainan masa kini.

adidas

Menyempurnakan tampilannya adalah lidah lipat ikonik yang dibalut kulit merah kaya dan dihiasi logo Trefoil bordir. Motif Trefoil juga hadir di seluruh siluet, dengan Three Stripes di sisi luar dan dalam sama-sama diisi logo berulang yang halus. Sentuhan personal mencakup branding Beckham khusus di tumit sisi luar, menyelesaikan desain yang menjembatani nuansa nostalgia dengan rekayasa sepatu modern.

adidas

Beli: sepatu David Beckham x adidas Predator

Sepatu adidas David Beckham Predator kini tersedia untuk dibeli di retailer terpilih dan secara online di adidas.



