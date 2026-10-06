adidas secara resmi telah meluncurkan David Beckham Predator, sepatu edisi khusus yang menandai ulang tahun ke-25 dari salah satu tendangan paling ikonik dalam sejarah sepakbola. Didesain bersama Beckham, model signature generasi ketiga ini menghormati tendangan bebasnya yang tak terlupakan pada menit ke-93 melawan Yunani pada 6 Oktober 2001.

Gol dramatis itu memastikan tempat Inggris di Piala Dunia FIFA 2002, mengukuhkan reputasi Beckham sebagai sosok yang tampil menentukan di momen krusial dan mendefinisikan warisan lini adidas Predator. Rilisan baru ini memberi penghormatan kepada sepatu asli yang dikenakan pada sore legendaris tersebut di Old Trafford, dengan balutan warna putih dan merah yang bersih, memadukan warisan klasik sepakbola dengan pengerjaan berkualitas tinggi.

adidas

Salah satu fitur utama dari desain ini adalah kehadiran logo adidas Trefoil, yang menandai baru kali kedua logo tersebut muncul pada sepatu Predator. Setelah rilisan edisi khusus Beckham pada 2024 terjual habis dengan cepat, Trefoil kini menjadi identik dengan lini signature miliknya, menciptakan jembatan khas antara gaya adidas Originals dan alas kaki performa kelas atas.

adidas

Mengambil inspirasi teknis dari konsep adidas Predator Elite FT L-Tech, sepatu ini memadukan pengerjaan kulit tradisional dengan inovasi modern. Desainnya menghadirkan bagian depan kaki berbahan kulit premium yang memberikan sentuhan lembut dan kenyamanan alami ala sepatu klasik, sambil tetap mempertahankan dukungan ringan yang diharapkan dalam permainan saat ini.

adidas

Menyempurnakan tampilannya adalah lidah lipat ikonik yang dibalut kulit merah kaya dan dihiasi logo Trefoil bordir. Motif Trefoil membentang di seluruh siluet, dengan Three Stripes di sisi luar dan dalam sama-sama diisi logo berulang yang halus. Sentuhan personal mencakup branding Beckham khusus pada tumit luar, menutup desain yang menjembatani nuansa nostalgia dengan rekayasa sepatu modern.

adidas

Beli: sepatu David Beckham x adidas Predator

Sepatu adidas David Beckham Predator kini sudah tersedia untuk dibeli di retailer terpilih dan secara online di adidas.



