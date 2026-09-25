adidas merilis kit edisi spesial Argentina untuk pertandingan internasional terakhir Lionel Messi

adidas secara resmi meluncurkan koleksi Argentina bersejarah untuk memperingati karier legendaris Lionel Messi bersama tim nasional. Koleksi ini dipimpin oleh edisi khusus jersey yang akan dikenakan Argentina pada penampilan internasional terakhir Messi pada 6 Oktober.

Dirancang untuk menandai momen penting dalam sejarah sepakbola, jersey khusus ini memadukan inovasi performa tinggi dengan penghormatan simbolis yang mendalam kepada negara tersebut dan ikon terbesarnya.

adidas

Desain jersey ini berpusat pada reinterpretasi modern dari Sun of May, salah satu simbol nasional paling ikonik Argentina, yang membentang di bagian depan dan belakang torso. Palet klasik biru langit dan putih ditingkatkan dengan detail emas premium pada lambang federasi, trim, dan nomor pemain, merayakan trofi serta pencapaian bersejarah yang telah mendefinisikan perjalanan internasional Messi.

Dalam penanda kehormatan yang langka, logo performa tradisional adidas digantikan oleh logo tanda tangan pribadi Messi. Detail penutup khusus yang menampilkan nomor ikonik 10, dibingkai ranting laurel dan Sol de Mayo, melengkapi tampilan peringatan ini.

adidas

Dibuat untuk memenuhi tuntutan sepakbola level tertinggi, jersey ini mengusung teknologi CLIMACOOL+ terbaru adidas. Dibangun dengan pemetaan tubuh 3D dan bahan stretch rekayasa, jersey ini mengoptimalkan ventilasi serta pengelolaan kelembapan dalam kondisi intensitas tinggi. Panel tiga garis berlubang dan zona mesh strategis diintegrasikan di seluruh bagian untuk memaksimalkan aliran udara dan kenyamanan di lapangan.

adidas

Selain jersey pertandingan itu sendiri, adidas juga merilis kapsul Messi x Argentina yang komprehensif untuk memberi pendukung lebih banyak cara merayakan warisan tersebut. Koleksi ini mencakup rangkaian pra-pertandingan dengan grafis tegas yang diambil dari bendera Argentina. Lini culture wear ini menerjemahkan bahasa desain tersebut ke dalam siluet gaya hidup untuk penggunaan sehari-hari, serta celana pendek dan kaus kaki edisi khusus yang serasi.

Belanja: jersey edisi khusus adidas x Lionel Messi

Jersey edisi khusus adidas x Lionel Messi sudah tersedia untuk dibeli sekarang di toko adidas, peritel terpilih, dan secara online di adidas.



