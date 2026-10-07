adidas meluncurkan koleksi Manchester United SPZL F.C. yang menampilkan Berbatov, Mbeumo, dan Janssen

Manchester United resmi berkolaborasi dengan adidas untuk iterasi terbaru proyek SPZL F.C., dengan merilis koleksi kapsul Fall/Winter 2026 eksklusif yang menjembatani warisan hari pertandingan dan fashion tribune.

Setelah kesuksesan rilisan SPZL F.C. sebelumnya, drop terbaru ini sepenuhnya berfokus pada Old Trafford, dengan mengambil inspirasi kuat dari subkultur kota yang kaya, musik, dan atmosfer hari pertandingan yang khas di North West England.

Untuk menandai peluncuran ini, adidas dan United menghadirkan trio ikonik sebagai wajah kampanye: penyerang Manchester United saat ini Bryan Mbeumo, bek tim putri Dominique Janssen, dan striker legendaris Dimitar Berbatov.

adidas

Diambil dengan latar markas klub, kampanye ini menangkap semangat autentik pendukung United lintas generasi, memadukan talenta sepakbola modern dengan nuansa nostalgik khas tribune.

Inti dari koleksi kapsul ini adalah sneaker Manchester United SPZL F.C. SL83, siluet klasik yang dihadirkan kembali dan dirancang untuk kultur kasual. Rangkaian apparel-nya dipimpin jersey lengan pendek hitam yang mencolok dengan aksen Three-Stripes merah dan putih serta grafis SPZL khusus, bersama polo lengan panjang, track top full-zip klasik, dan track pants senada yang dirancang untuk kehidupan di luar lapangan.

adidas

Dikurasi oleh pendiri adidas Spezial Gary Aspden, lini SPZL F.C. terus mengeksplorasi persinggungan olahraga, gaya hidup, dan musik sejak debutnya pada 2024. Kolaborasi terbaru dengan United ini kembali menegaskan etos tersebut, dengan menyoroti bagaimana kultur sepakbola melampaui jauh 90 menit di atas lapangan dan masuk ke gaya sehari-hari para pendukung yang menjalaninya.

adidas

Belanja: koleksi Manchester United x adidas SPZL F.C.

Koleksi adidas SPZL F.C. x Manchester United FW26 kini sudah tersedia dalam jumlah terbatas. Para pendukung bisa mendapatkan koleksi kapsul ini langsung melalui adidas, toko online Manchester United Direct, serta secara langsung di Old Trafford Megastore.



