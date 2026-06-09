adidas kembali ke era 90-an dengan seragam kiper Piala Dunia 2026 yang memukau

Saat dunia berduyun-duyun ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026, semua mata tentu tertuju pada para talenta generasi baru, bola pertandingan berteknologi tinggi, dan seragam pemain lapangan yang penuh warna. Namun, musim panas ini, para penjaga gawang akan mendapatkan peningkatan yang signifikan.

adidas telah secara resmi memperkenalkan jajaran seragam kiper globalnya untuk turnamen ini, yang memadukan nostalgia era pertengahan 90-an dengan teknologi performa mutakhir. Jika Anda mengingat desain ikonik dan penuh warna dari Piala Dunia 1994, Anda pasti akan menyukai apa yang telah disiapkan oleh Three Stripes, meskipun mereka telah sedikit meredam kesan gila tersebut untuk era modern.

Templat baru ini menampilkan pola geometris halus dengan warna senada yang membentang di tengah dada kaus. Pola ini memblokir warna solid dan minimalis di bahu, lengan, dan sisi kaus, menjembatani kesenjangan antara desain grafis retro yang padat dan minimalisme modern.

adidas

Dalam langkah brilian untuk seragam kiper alternatif, adidas menggunakan logo Trefoil ikonik, menghubungkan seragam tersebut langsung dengan warisan gaya hidup klasik merek, sementara seragam utama menampilkan branding performa tiga garis yang ramping dan modern.

Beberapa sorotan seragam termasuk milik Argentina, yang terinspirasi langsung dari seragam kiper negara tersebut pada tahun 1990 dan 1993. Dirombak melalui lensa modern, desain ini menampilkan dasar hitam dominan, dihidupkan dengan elemen segitiga geometris. Sentuhan warna biru dan pink yang cerah muncul di bagian bawah kaus dan celana pendek.

adidas

Seragam kiper utama tuan rumah bersama Meksiko menampilkan interpretasi abstrak huruf MX, yang berpadu untuk merayakan dan mencerminkan budaya Meksiko melalui bahasa desain yang berani dan ekspresif. Untuk seragam kiper tandang Meksiko, fokusnya adalah memperkenalkan ekspresi warna yang segar sambil mempertahankan identitas nasional yang kuat.

Terinspirasi oleh estetika ekspresif yang terlihat dalam mode Jepang tahun 1990-an, desain jersey kandang memadukan energi retro dengan simbolisme budaya Jepang yang mendalam. Hasilnya adalah identitas visual yang mencolok yang merayakan kreativitas tanpa takut yang secara tradisional dikaitkan dengan posisi penjaga gawang, sambil mencerminkan warisan kaya negara tersebut melalui lensa modern yang berorientasi pada performa.

adidas

Untuk jersey kiper tuan rumah Jerman, diperkenalkan dasar warna hijau, yang terinspirasi dari seragam kiper adidas Jerman di masa lalu. Arah grafisnya dibangun di sekitar bentuk berlian, menciptakan hubungan visual yang menghubungkan seragam lapangan tuan rumah dan tandang dengan rangkaian seragam kiper, memastikan identitas federasi yang kohesif di seluruh penampilan di lapangan.

Belanja: Seragam Kiper adidas x Piala Dunia 2026

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