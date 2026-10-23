adidas Football dan Y-3 kembali bekerja sama untuk menghidupkan salah satu desain paling terkenal dalam sejarah sepatu sepakbola. Hari ini, kedua merek meluncurkan Y-3 Beast Limited Collection, menghadirkan kembali grafis legendaris “Beast” yang pertama kali populer pada 2006 dan menafsirkannya ulang untuk generasi baru talenta sepakbola.

Koleksi edisi terbatas ini hadir pada dua model performa papan atas adidas, Predator Elite dan F50 Elite, memadukan estetika mode kelas atas khas Yohji Yamamoto dengan inovasi sepakbola mutakhir.

Koleksi ini merayakan rivalitas abadi antara dua lini sepatu adidas Football yang paling terkenal melalui dua tampilan berbeda. F50 Elite hadir dalam warna biru terang dengan detail dinamis yang terinspirasi dari sosok buas, mencerminkan fokus lini sepatu tersebut pada kecepatan dan kelincahan.

adidas

Sementara itu, Predator Elite tampil mencolok dalam warna oranye dengan grafis harimau garang yang melambangkan kekuatan, presisi, dan kendali penuh di lapangan. Kedua sepatu menggunakan platform performa terbaru adidas, sehingga para atlet masa kini dapat mengandalkan teknologi kelas atas sembari mengenakan desain legendaris dari arsip merek tersebut.

Seperti lazimnya adidas, koleksi ini akan langsung tampil dalam salah satu pertandingan dengan pertaruhan terbesar di sepakbola dunia untuk menandai debut resminya di lapangan. Koleksi Y-3 Beast akan menjadi sorotan dalam El Clásico, dengan para atlet papan atas adidas dari FC Barcelona dan Real Madrid mengenakan sepatu tersebut di salah satu panggung terbesar olahraga ini.

adidas

Predator Elite oranye akan dikenakan Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal, dan Pau Cubarsí, sementara F50 Elite biru terang akan dikenakan Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrygo, Brahim Díaz, dan Dean Huijsen.

Dengan menghidupkan rivalitas ikonis antara Predator dan F50 di lapangan, pertandingan ini menandai babak terbaru dalam kisah peluncuran edisi terbatas adidas Football yang paling diburu.

adidas

Belanja: koleksi adidas Y-3 Beast

Y-3 Beast Limited Collection terbaru dari adidas kini tersedia di sejumlah peritel pilihan dan secara daring di adidas.



