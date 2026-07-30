Adidas dan Al Nassr: Jersey Baru yang Memadukan Keaslian Identitas Saudi dan Ambisi Global

Adidas bersama klub Al Nassr meluncurkan jersey utama tim untuk musim 2026/2027 dengan tema "Kami Berbagi Identitas Kami dengan Dunia", sebagai perayaan warisan dan budaya Saudi serta hubungan global klub yang terus berkembang.

Desainnya terinspirasi dari perangko pos; salah satu simbol komunikasi dan pertukaran budaya paling terkenal di dunia, yang membentuk ulang bahasa visual yang akrab melalui identitas klub Al Nassr. Selama berbagai generasi, perangko telah membawa kisah, tradisi, dan budaya melintasi batas. Jersey utama musim 2026/2027 menarik inspirasi dari warisan ini dan mengubahnya menjadi ekspresi modern dari identitas Saudi.

Jersey ini hadir dengan warna kuning legendaris klub Al Nassr ke panggung global untuk mencerminkan sebuah klub yang berakar dalam pada warisannya seiring semakin luasnya hubungan dengan para penggemar di seluruh dunia. Ini adalah desain yang memadukan kebanggaan lokal dengan dimensi global untuk menyampaikan semangat klub hingga melampaui batas-batas Riyadh.

Seiring Al Nassr terus memperluas jejak globalnya, jersey utama Al Nassr menjadi simbol perkembangan tersebut yang dirancang untuk menghubungkan komunitas, merayakan budaya, dan mendekatkan para penggemar dengan klub di mana pun mereka berada.

Adidas

Dirancang untuk memberikan performa dan kenyamanan, jersey ini memadukan teknologi Adidas AEROREADY guna membantu menjaga kenyamanan para pemain dan penggemar di setiap momen pertandingan.

Di sisi lain, Bilal Fares, General Manager Adidas untuk Pasar Berkembang, mengatakan: "Perangko pos selalu membawa lebih dari sekadar pesan, ia membawa budaya, kisah, dan identitas ke seluruh dunia. Jersey utama musim ini mencerminkan gagasan yang sama: sebuah klub yang berakar pada warisannya, berbagi kisahnya dengan khalayak global, dan menghidupkan identitas klub Al Nassr dengan cara yang baru."

Pedro Sotomayor, Chief Transformation Officer Al Nassr, mengatakan: "Sepak bola dan identitas memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang-orang berapa pun jauhnya jarak. Jersey utama ini menceritakan kisah sebuah klub yang bangga dengan akarnya, percaya pada masa depannya, dan berkomitmen untuk berbagi budaya Saudi dengan jutaan penggemar dari seluruh dunia."

Jersey utama musim 2026/2027 dianggap sebagai simbol identitas dari Riyadh ke seluruh dunia, karena dirancang untuk bepergian, terhubung, dan menginspirasi. Adidas bersama Al Nassr terus menuturkan kisah-kisah yang berakar pada asal-usulnya dan dirancang agar sesuai dengan setiap tempat yang mereka kunjungi.

Jersey utama Al Nassr 2026/2027 akan segera tersedia di seluruh Kerajaan Arab Saudi dan pasar-pasar tertentu.