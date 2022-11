Turun Tangan! Adidas Pastikan Tak Ada Kontak Cristiano Ronaldo Dalam Gol Bruno Fernandes

Adidas selaku sponsor resmi bola pertandingan Piala Dunia 2022 memastikan bahwa tidak ada kontrak Cristiano Ronaldo untuk gol pembuka Bruno Fernandes dalam kemenangan teraktual Portugal.

Fernandes memborong dua gol saat Portugal mengalahkan Uruguay 2-0 pada laga kedua Grup H di Stadion Lusail, Selasa (29/11) dini hari WIB.

Hasil tersebut sekaligus memastikan skuat arahan Fernando Santos tersebut lolos ke babak 16 besar menyusul Prancis dan Brasil.

Namun, ada perbedaan pendapat tentang siapa yang mencetak gol pembuka Selecao. Umpan silang dari Fernandes melesat ke tiang jauh, tapi Ronaldo bersikeras bahwa ia melakukan sentuhan terakhir dengan kepalanya.

Tayangan ulang menunjukkan bahwa tidak ada kontak apa pun antara Ronaldo dengan bola, meski ada laporan yang menyebut bahwa Portugal akan 'menyajikan bukti' kepada FIFA bahwa striker bintang mereka itulah pencetak gol pembuka.

Namun Adidas selaku pemasok bola resmi di Piala Dunia mengklaim bahwa sensor di dalam bola yang digunakan tidak menimbulkan suara saat Ronaldo mengaku mendapat sentuhan, dan oleh karena itu gol tetap sah milik Fernandes.

Fernandes or Ronaldo...? 🤔@laura_woodsy provides us with a comprehensive analysis as to whether or not @Cristiano got a touch on 'that goal' against Uruguay! 👀#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iCnq8zmfk8