Eintracht Frankfurt menunjukkan reaksi yang diharapkan dan kembali menghindari krisis di Bundesliga. Enam hari setelah kekalahan telak 0-6 dari RB Leipzig, tim asuhan Adi Hütter meningkatkan performa pada babak kedua untuk mengalahkan 1. FC Köln 1-0 (0-0) dan meraih kemenangan kedua musim ini pada saat yang penting.

Pemain tim nasional Younes Ebnoutalib (77') mencetak gol yang sedikit menebus kekecewaan Frankfurt. Di lini belakang, Frankfurt tidak kebobolan untuk pertama kalinya musim ini. Pada pembukaan pekan keenam, Eintracht mencegah diri mereka merosot lebih jauh ke arah zona degradasi dan naik ke papan tengah sebelum menghadapi ujian berat berikutnya di markas Borussia Dortmund pekan depan. Sementara itu, semangat kebangkitan FC setelah kemenangan dalam derbi pekan lalu sedikit mereda.

Setelah kekalahan telak di Leipzig, Hütter menuntut timnya "menunjukkan pada Jumat bahwa kami akan berjuang dan bekerja keras sampai akhir". "Menggigit, mencakar, dan mencubit sejak menit pertama," demikian arahan pelatih asal Austria itu. Ia pun kembali memakai formasi 4-2-2-2 dan melakukan tiga perubahan, tetapi tidak di lini pertahanan yang tampil buruk belakangan ini. Di depan, Hütter memasang duet pemain DFB Jonathan Burkardt dan Ebnoutalib. Can Uzun, antara lain, memulai laga di bangku cadangan dan tidak dimainkan sama sekali. Itu menjadi peringatan bagi pemain yang menjadi tumpuan harapan SGE tersebut, yang sebelumnya selalu tampil sejak awal dalam setiap pertandingan.

Timnya harus membakar semangat stadion, "bukan hanya karena ada pemain bernama besar di sana", kata Hütter kepada Sky saat menjelaskan keputusannya. "Pada akhirnya, ini juga selalu soal performa yang kami tunjukkan di lapangan." Mario Götze menjadi starter menggantikan Uzun.

Di kubu FC, yang menurut Hütter makin bersemangat setelah menang 2-1 atas Borussia Mönchengladbach dalam laga derbi, para pemain yang menjadi pahlawan derbi pekan lalu kembali menjadi starter, kecuali mantan pemain Frankfurt yang cedera, Ellyes Skhiri, dan Mikey Moore. Wagner mengatakan timnya bisa dan harus membawa "banyak keberanian dan rasa percaya diri yang sangat besar" dari kemenangan pekan lalu.

Kedua tim memulai laga dengan motivasi tinggi, dan tim tamu nyaris langsung mencetak gol. Nnamdi Collins salah memperkirakan arah bola panjang, Bülter pun lolos tanpa kawalan, tetapi kalah dalam duel pertama dengan kiper Noah Atubolu setelah 46 detik. Di sisi lain, Ebnoutalib gagal menyambut bola dengan sempurna dari posisi bagus (3'). Namun, awal laga yang sengit segera mereda. Kedua tim tidak banyak menghasilkan peluang di depan.

SGE sebagian besar mampu menjaga FC tetap di luar kotak penalti mereka, meski sesekali ada bola yang berhasil menembus pertahanan. Atubolu pun harus kembali menggagalkan upaya Bülter (32') setelah tendangan bebas. Frankfurt hanya sesekali memperlihatkan permainan keras yang dituntut Hütter.

Nyaris bersamaan dengan peluit turun minum, Said El Mala menyia-nyiakan peluangnya setelah berlari melewati lawan seorang diri (45+3'). Setelah jeda, Frankfurt tampil lebih menekan dan sundulan Ebnoutalib melenceng tipis (49'). Tuan rumah terus menekan. Lilian Brassier (55') menguji Schwäbe, sementara sundulan Chaibi (58') juga tidak akurat. Upaya-upaya lainnya tetap gagal hingga pemain pengganti Noel Aseko dengan umpan cerdiknya menciptakan peluang bagi Ebnoutalib, yang menuntaskannya dari jarak dekat.