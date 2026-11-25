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Ketika semua orang membicarakan absennya Lamine Yamal, Karim Adeyemi tampil memberikan jawaban paling tegas di lapangan. Ia menegaskan bahwa Barcelona lebih besar daripada pemain mana pun dan bahwa tim Catalan itu memiliki kualitas yang cukup untuk menang di mana saja dan melawan siapa saja.

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Pemain asal Jerman yang dipilih Hansi Flick untuk bermain di sayap kanan di Baku karena absennya Lamine yang cedera itu merayakan bersama rekan-rekannya kemenangan besar Barcelona atas Sabah dengan skor 4-1 dalam laga pekan kelima fase grup Liga Champions.

Adeyemi, mantan pemain Dortmund, menampilkan salah satu performa terbaiknya dengan seragam Barcelona. Ia menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut dan kembali mencetak gol di Liga Champions setelah menerima umpan apik dari Balde, sehingga melanjutkan performa gemilangnya di Eropa.

Pemain asal Jerman itu telah mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan yang dijalani Barcelona di kompetisi Eropa musim ini. Catatan tersebut menegaskan bahwa ia telah menjadi senjata penting dalam skuad Flick, bukan sekadar pengganti Lamine.

Adeyemi termasuk di antara pemain yang berbicara kepada media seusai pertandingan. Ia mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas golnya dan atas kemenangan tim.

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Adeyemi mengatakan, dalam pernyataannya kepada media seusai pertandingan: "Gol ini sangat berarti bagi saya. Saya senang dengan tim karena kontribusinya dalam meraih kemenangan, dan kami bisa berbahagia dengan tiga poin ini."

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Pemain asal Jerman itu menambahkan bahwa perjalanan ke Baku sama sekali tidak mudah. Ia menegaskan bahwa bermain tandang selalu sulit, terutama menghadapi tim yang penuh semangat dan bermain di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya. "Bermain tandang selalu sulit. Mereka tampil luar biasa dan sangat bersemangat," ujarnya.

Dalam sebuah sikap yang patut diapresiasi, Adeyemi menyempatkan diri memberikan selamat kepada rekan setimnya, Anthony Gordon, atas penampilan hebatnya dalam pertandingan tersebut setelah mencetak dua gol dan membawa Barcelona meraih kemenangan.

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"Gordon? Dia bermain sangat baik. Saya senang untuk tim dan untuknya, dan saya berharap dia terus mencetak lebih banyak gol," katanya.

Lewat kata-kata tersebut, Adeyemi menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dan menegaskan bahwa kesuksesan tim lebih penting daripada penampilan gemilang individu, serta bahwa semua pihak bekerja demi satu tujuan.

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Di akhir pernyataannya, Adeyemi berbicara tentang Lamine Yamal. Ia menegaskan bahwa Barcelona tidak boleh bergantung pada satu pemain, siapa pun namanya dan sepenting apa pun perannya. Ia menjelaskan: "Dia pemain penting, tetapi kami memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Di Barcelona harus selalu ada pemain pengganti, apa pun posisinya. Kami tidak boleh bergantung pada siapa pun atau takut kepada siapa pun. Kami di sini untuk menang, dan kami ingin menang di setiap pertandingan."

Pernyataan Adeyemi mencerminkan mentalitas baru di Barcelona di bawah arahan Flick, yaitu mentalitas satu tim yang tidak bergantung pada absennya seorang bintang, tidak terpengaruh oleh cedera seorang pemain, dan selalu menemukan solusi alternatif.

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Setelah semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Barcelona tanpa Lamine, jawabannya datang dengan cepat dan tegas di Baku: empat gol, penampilan kolektif yang gemilang, dan semangat juang yang tinggi.

Adeyemi membuktikan bahwa dirinya bukan pengganti sementara, melainkan pemain inti yang mampu memikul tim dalam laga-laga besar, serta memiliki karakter dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Barcelona.