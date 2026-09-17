Bintang Barcelona asal Jerman, Karim Adeyemi, menegaskan bahwa timnya asal Catalunya itu merupakan yang terbaik di dunia dan mampu mengalahkan lawan mana pun, berkat kualitas menakjubkan bersama pelatih Hansi Flick.

Adeyemi mengatakan dalam wawancaranya dengan surat kabar ARA, "Berbicara tentang gelar Liga Champions? Kami berbicara tentang memenangkan setiap pertandingan. Dan jika kau memenangkan setiap pertandingan, pada akhirnya kau akan memenangkan Liga Champions, bukan begitu?".

Ia menambahkan, "Kami memikirkan setiap pertandingan satu per satu. Jika kau memenangkan setiap pertandingan, kau akan meraih segalanya. Inilah tujuan kami, menghadapi setiap hari satu per satu, menjalani sesi latihan yang baik, dan pada hari berikutnya sesi latihan yang baik lagi, lalu bermain dan menang".

Ia menekankan, "Saya rasa kami menerapkan gaya pressing dengan baik, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan jika kami semua melakukannya bersama-sama, maka kami, seperti yang saya katakan, tidak bisa dihentikan, baik dengan bola maupun tanpa bola".

Mengenai keberadaan dalam susunan pemain utama, ia berkomentar, "Saya akan berbohong jika saya mengatakan saya tidak merasa khawatir. Tentu saja. Saya rasa yang terbaik adalah setiap pemain berpikir bahwa dirinya harus menjadi pemain utama. Kami harus bersaing".

Ia menjelaskan, "Sepakbola adalah kompetisi. Saya bukan tipe yang marah atau berkata mengapa dia yang bermain dan bukan saya? Saya bekerja setiap hari untuk membuktikan kepada pelatih bahwa saya harus bermain, dan saya rasa semua pemain berpikir dengan cara yang sama".

Ia mencatat, "Ini adalah hubungan yang sehat dan tidak beracun di dalam ruang ganti. Dan kami juga siap jika kami masuk ke lapangan hanya untuk beberapa menit saja. Suasana di ruang ganti sangat baik. Kami menjaganya, dan Hansi Flick juga sangat memperhatikannya. Saya rasa inilah hal yang paling penting: suasana yang baik. Jika kau memiliki suasana yang baik, kau bisa mencapai apa saja".

Ia melanjutkan, "Pemain mana yang paling mengejutkanmu dalam latihan? Tentu saja saya sudah pernah melihat mereka bermain sebelumnya, tetapi level Pedri menakjubkan, dan Lamine Yamal juga tentu saja. Ia mampu melakukan apa pun yang diinginkannya, dan menontonnya sungguh gila".

Terkait Ballon d'Or, ia menjelaskan, "Bagi saya, pertama dan terutama, saya rasa setiap pemain berbeda. Kau tidak bisa mengatakan bahwa seorang pemain adalah yang terbaik di dunia, kecuali Messi. Bagi saya, dia yang terbaik setiap tahun".

Ia menambahkan, "Tetapi ya, setiap pemain berbeda. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang layak meraihnya, tetapi saya rasa setiap orang yang bersaing untuknya layak memenangkannya. Dan tentu saja Yamal adalah kandidat yang jelas untuk memenangkannya, dan penobatannya akan sangat layak".

Sorak-sorai suporter Barcelona menyebut nama Adeyemi

Ia mengatakan, "Bagaimana dengan golmu ke gawang Feyenoord dan sorak-sorai suporter Camp Nou yang menyebut namamu? Sejujurnya golnya begitu indah sampai saya berkata kepada diri sendiri (betapa hebatnya, betapa luar biasanya momen ini), saya menyukainya karena cinta dari para suporter adalah hal yang menakjubkan dan kau merasa lebih bahagia".

Ia menambahkan, "Flick menuntut saya untuk bermain dengan bebas, dan memanfaatkan kecepatan serta pergerakan saya. Dan memenangkan duel satu lawan satu, serta bermain bersama tim. Saya rasa saya berusaha melakukan itu, dan ketika saya mencetak gol atau menciptakan gol saya merasa sangat bahagia, tetapi pada akhirnya, hal yang paling penting adalah memenangkan pertandingan".

Karim Adeyemi berjanji akan mempelajari bahasa Catalan, seraya menjelaskan bahwa karena asal-usulnya dari wilayah Bavaria, ia dengan cepat menyadari keistimewaan suporter Barcelona dan penduduk Catalunya.

Pemain asal Jerman itu menegaskan, di akhir wawancaranya, bahwa Barcelona bukan sekadar klub, melainkan lebih seperti sebuah keluarga.

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