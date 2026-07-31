Klub Spanyol Barcelona menjalani ujian persahabatan kedua mereka pada malam ini, Jumat, sebagai persiapan menyambut musim baru, saat menghadapi klub Inggris Birmingham City di Stadion St Andrew's, dalam pertandingan yang menandai debut pemain Jerman Karim Adeyemi serta penampilan sebagai starter bagi pemain Mesir Hamza Abdelkarim.

Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, memilih susunan pemain inti yang mencakup Adeyemi, sang rekrutan baru, di samping Hamza Abdelkarim, saat menghadapi tim divisi satu Liga Inggris (Championship) yang berambisi promosi ke Liga Premier.

Adeyemi Mengenakan Jersey Blaugrana untuk Pertama Kalinya

Adeyemi, yang bergabung ke Barcelona selama bursa transfer musim panas, akan menjalani pertandingan resmi pertamanya dengan jersey klub Catalan itu, sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan Flick terhadap kemampuan winger Jerman tersebut serta pentingnya ia dalam rencana untuk musim mendatang.

Staf teknik berharap Adeyemi dapat memanfaatkan pertandingan persahabatan ini untuk menunjukkan keterampilannya dan berbaur dengan cepat bersama rekan-rekan barunya, terlebih karena kompetisi resmi sudah di depan mata.

Hamza Abdelkarim Terus Bersinar

Di sisi lain, pemain Mesir Hamza Abdelkarim terus menegaskan kehadiran kuatnya dalam perhitungan Flick, di mana pelatih Jerman itu memberinya tempat di susunan pemain inti untuk pertandingan kedua secara beruntun, sebagai isyarat jelas atas ketergantungannya pada pemain muda tersebut dalam rencana masa depannya.

Hamza berupaya tampil menawan untuk memperkuat posisinya di tim utama, terutama dengan persaingan sengit memperebutkan posisi di lini serang.

Susunan Pemain Inti

Flick memilih susunan pemain berikut: Szczesny di bawah mistar gawang; Chavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre di lini pertahanan; Casado, Marc Bernal di lini tengah; Adeyemi, Ibrima Toncara (16 tahun), Shane Kluivert; dan Hamza Abdelkarim di lini serang.

Daftar pemain cadangan mencakup nama-nama menonjol di antaranya Araujo, Kochen, Raphinha, Fermin, dan Pisquer, yang memberi Flick berbagai opsi untuk melakukan pergantian pemain secara luas selama pertandingan.