Adegan yang mengharukan: Ron Jans dikejutkan oleh pesan video (yang sebagian berbahasa Belanda) dari Luis Suárez

Ron Jans dikejutkan oleh pesan video dari Luis Suárez pada Senin malam saat acara Eredivisie Awards di ESPN. Keduanya pernah bekerja sama di FC Groningen pada tahun 2006 dan 2007.

Selama acara Eredivisie Awards, momen perpisahan Jans sebagai pelatih dirayakan. Setelah 24 tahun menjadi pelatih kepala di sepak bola profesional, ia mengakhiri kariernya.

Selain itu, Jans juga dikejutkan dengan pesan video dari Suárez, yang memulai dengan bahasa Belanda. “Hai bos, apa kabar? Aku akan berbicara dalam bahasa Spanyol, karena aku merasa sulit berbicara dalam bahasa Belanda,” kata penyerang yang kini berusia 39 tahun itu, yang kemudian melanjutkan dalam bahasa Spanyol.

“Ron, terima kasih banyak atas segalanya. Terima kasih banyak karena telah membuka pintu ke Eropa selama masa saya di Groningen. Terima kasih banyak karena telah mengajarkan saya begitu banyak hal mengenai latihan dan konsep teknis yang sangat membantu saya berkembang di Belanda.”

“Dan selain itu, saya ingin mengucapkan selamat atas karier hebat yang kamu miliki. Selamat atas semua tahun di mana kamu tampil di level yang sangat tinggi. Dan sekali lagi terima kasih atas semua yang kamu ajarkan kepadaku karena kamu adalah salah satu pelatih dari siapa saya belajar paling banyak.”

“Aku memberikan pelukan erat padamu dan aku mendoakanmu banyak kesuksesan di masa depan,” kata Suárez, yang mengucapkan kalimat terakhirnya kembali dalam bahasa Belanda. “Terima kasih atas segalanya dan semoga sukses.”

Jans kemudian mengenang masa-masa di Groningen bersama Suárez dengan senyum. “Di dalam tim, dia selalu bercanda dan bersenda gurau. Hanya seorang pemuda yang baik hati, seorang pria keluarga.”

“Di lapangan, menurutku dia bahkan lebih parah daripada Rinus Israël. Bagi yang belum mengenalnya: dia melakukan apa saja untuk menang, dan Luis bahkan melangkah lebih jauh. Kadang-kadang terlalu jauh, tapi dia memang salah satu dari banyak pemain hebat yang pernah bekerja sama denganku.”