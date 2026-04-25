Adegan yang mengejutkan: Xavi Simons menghujat seorang suporter habis-habisan setelah mengalami cedera parah

Video terbaru Xavi Simons menimbulkan kehebohan di media sosial. Dalam video yang direkam dari tribun stadion Wolverhampton Wanderers tersebut, terlihat gelandang Tottenham Hotspur itu dibawa keluar dengan tandu sambil bereaksi dengan jelas kesal kepada seorang suporter. Simons terdengar mengumpat dalam bahasa Inggris.

Rekaman tersebut diduga diambil oleh seorang penggemar Wolves dan memperlihatkan Simons yang emosional di salah satu momen tersulit dalam kariernya. Saat dibawa keluar lapangan, ia menoleh ke arah seseorang di tribun dan bereaksi dengan keras.

Tottenham akhirnya memenangkan pertandingan penting untuk menghindari degradasi dengan skor 0-1, namun harus kehilangan Simons. Pemain asal Belanda itu keluar pada babak kedua karena cedera lutut yang tampaknya parah.

Babak pertama pertandingan ini kurang menarik dan nyaris tanpa peluang. Kedua tim gagal menciptakan perbedaan, sehingga penonton lama tidak disuguhi aksi yang memukau. Tottenham memang menguasai bola lebih banyak, tetapi nyaris tidak mampu mengubahnya menjadi ancaman.

Setelah jeda, nasib buruk menimpa Simons, yang terpeleset saat melakukan aksi menuju garis gawang. Gelandang tersebut terjatuh dan langsung merasakan sakit hebat di lututnya. Simons sempat berdiri sebentar, tetapi segera harus berbaring kembali.

Pemain yang telah 34 kali membela timnas Belanda itu kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu, dan kemudian terlibat pertengkaran dengan seorang suporter tim lawan.








