Adegan aneh: Martínez meninju wajah Brian Brobbey: VAR tidak mengambil tindakan

Terdapat cuplikan video yang sangat menarik dari pertandingan antara Manchester United dan Sunderland. Lisandro Martínez melayangkan pukulan tinju ke arah Brian Brobbey di dalam kotak penalti, namun tidak mendapat sanksi apa pun atas tindakan tersebut.

Setelah terjadi duel antara kedua mantan rekan setim tersebut, Brobbey berhasil lepas dan menerima umpan panjang. Pada saat itu, Martínez melayangkan pukulan tinju kepada penyerang Sunderland tersebut, yang kemudian terjatuh ke tanah.

Momen tersebut bahkan tidak ditinjau oleh VAR, sehingga Martínez diizinkan tetap berada di lapangan. Pemain asal Argentina itu mendapat skorsing tiga pertandingan bulan lalu karena menarik rambut Dominic Calvert-Lewin.

Brobbey dan Martínez sudah saling mengenal sejak masa mereka bersama di Ajax. Mereka bermain bersama dalam 23 pertandingan di Amsterdam. Pada musim 2020/21 dan 2021/22, mereka bersama-sama menjadi juara Belanda.

Pertandingan antara Manchester United dan Sunderland berakhir imbang tanpa gol. Senne Lammens tampil menonjol di kubu The Red Devils, dengan sejumlah penyelamatan penting.