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Adani cronaca rai
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Adani tentang Tottenham milik De Zerbi: "Hasilnya tidak ada dan penampilannya sering kali suram. Bekerja, banyak"

Tottenham Hotspur

Lele Adani menyampaikan pendapatnya soal momen sangat sulit yang dialami De Zerbi di Tottenham, saat menjawab seorang pengguna di X

Tottenham asuhan De Zerbi kian terpuruk: melawan Aston Villa, mereka menelan kekalahan ketiga dari 5 pertandingan, Spurs berada di posisi ketiga dari bawah dengan 2 poin, tetapi Fulham dan Coventry masih harus bermain. Lele Adani, teman dan pendukung besar Roberto De Zerbi, menganalisis momen negatif tim London itu saat menjawab pertanyaan seorang pengguna di X: "Pertanyaan yang sopan dan penuh respek, layak mendapat jawaban yang setimpal. Pekerjaan yang harus dilakukan De Zerbi besar dan kompleks, dan saya rasa dia belum berhasil memberikan identitas. Hasil belum ada, tetapi penampilan mereka sering kali suram dan tim ini kurang mengalir. Harus bekerja, banyak."

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