Adani: "Sepak bola ala Allegri sudah berakhir, hentikan aksi konyol dengan jaket itu"

Sosok Massimiliano Allegri terus memecah pendapat, terlebih lagi hari ini setelah ia mengamuk seusai laga Napoli-Roma yang berakhir 3-3. Ia meluapkan kemarahan setelah timnya kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Pelatih asal Livorno itu diusir, lalu melepas jaketnya seperti yang kerap ia lakukan sepanjang kariernya. Ia juga melontarkan tuduhan kepada Roma. Semua itu, serta awal musimnya yang secara umum tersendat, dikomentari oleh Daniele Adani dalam episode terbaru La Domenica Sportiva. Berikut pernyataannya.





Komentar Daniele Adani tentang Massimiliano Allegri: "Cara bermain sepak bolanya kini sudah usang. Poinnya hanya separuh dari poin Gattuso. Jika hal yang sama terjadi pada Amorim dan Spalletti, mereka pasti sudah dipenggal, sementara dia punya sekelompok wartawan temannya, orang-orang yang itu-itu saja, yang selalu membelanya. Sudahi juga omong kosong dan tingkah konyol dalam konferensi pers yang berubah menjadi sirkus itu. Ketika pertandingan berjalan buruk, pada akhirnya dia selalu membuat suasana ricuh dengan tingkah konyolnya melepas jaket."