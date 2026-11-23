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Cedera yang dialami Désiré Doué saat Paris Saint-Germain menghadapi Nice bukan sekadar pukulan baru bagi tim Prancis tersebut. Cedera itu juga kembali memunculkan pertanyaan tak terduga soal kemungkinan adanya hubungan antara cedera gigi dan masalah ligamen, setelah penyerang muda itu mengalami robekan ligamen krusiat anterior di lutut kanan, hanya beberapa hari setelah menderita cedera pada giginya.

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Jaringan "RMC Sport" mengungkapkan bahwa sejumlah spesialis yang mereka hubungi membahas kemungkinan adanya kaitan antara dua cedera yang dialami sang pemain dalam rentang waktu singkat.

Doué sebelumnya mengalami cedera gigi saat timnas Prancis menghadapi Italia pada 12 November lalu, sebelum kemudian menderita cedera serius dalam laga melawan Nice, pertandingan di mana ia mencetak gol kedua timnya.

Cedera Doué terjadi hanya beberapa menit setelah ia mencetak gol kedua Paris Saint-Germain, yang saat itu unggul 2-1, sebelum sang pemain terpaksa meninggalkan lapangan menjelang akhir babak pertama.

Cedera ini menjadi pukulan berat bagi tim, terlebih penyerang berusia 21 tahun itu sedang menjalani periode impresif dengan torehan enam gol dan empat assist dalam sepuluh laga terakhirnya di berbagai kompetisi.

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Pascal De March, anggota asosiasi Akademi Nasional Bedah Gigi, menjelaskan bahwa kelelahan fisik dapat membuat tubuh atlet lebih rentan terhadap cedera. Ia menyebut kompetisi profesional mendorong para pemain hingga batas maksimal kemampuan mereka, dan gangguan apa pun bisa bertepatan dengan kondisi kelelahan secara umum.

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Namun, ia tidak memastikan bahwa cedera gigi dan peradangan yang ditimbulkannya menjadi penyebab langsung robekan ligamen tersebut. Menurutnya, membuktikan adanya hubungan semacam itu dalam kurun 10 hari adalah hal yang kecil kemungkinannya.

Sebaliknya, Raphaël Bitach, profesor madya di New York University sekaligus spesialis implan gigi, menolak mengaitkan cedera gigi Doué dengan robekan ligamen krusiat. Ia menegaskan bahwa mekanisme jatuhnya sang pemain dan cara kakinya membentur tanah menjelaskan cedera tersebut dengan lebih gamblang.

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Ia menambahkan bahwa sakit gigi memang dapat memengaruhi kemampuan mengunyah dan konsentrasi selama latihan, tetapi hal itu tidak serta-merta berarti ada hubungan langsung dengan cedera ligamen. Ia juga menepis kemungkinan pelindung mulut yang dikenakan sang pemain telah mengubah oklusi giginya hingga berdampak pada tubuhnya.

De March juga menyinggung pengaruh masalah oklusi gigi terhadap keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuh. Ia menjelaskan bahwa sejumlah studi mencatat kemungkinan dampak masalah tersebut terhadap keseimbangan secara umum. Namun, ia juga menyebut bahwa pelindung mulut semestinya membantu menjaga keseimbangan, seraya mengungkapkan bahwa Doué mengenakan alat ortodontik untuk menahan gigi yang cedera pada posisinya, setelah terkena sikutan Davide Frattesi dalam laga Prancis kontra Italia.

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Cedera Doué mengingatkan kembali pada kasus rekan setimnya, Khvicha Kvaratskhelia, yang juga mengalami robekan ligamen krusiat anterior dan tampil dengan gigi baru selama jeda antarmusim. Akan tetapi, Bitach mengingatkan agar tidak berasumsi ada hubungan antara perubahan kosmetik pada gigi dan cedera olahraga. Ia menjelaskan bahwa setiap perubahan besar membutuhkan masa transisi untuk memastikan sang pemain dapat beradaptasi dengannya.