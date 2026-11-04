Menurut kiper tim asal Swabia itu, sulit untuk berbicara di Rams Park "karena tingkat kebisingannya tidak biasa, terutama akibat siulan", katanya setelah kekalahan mengecewakan 0-2 di kota metropolitan Turki tersebut. Ia menambahkan: "Saya juga tidak tahu apakah semua suara itu dihasilkan oleh manusia. Terutama ketika orang-orang sedang bernyanyi, lalu tiba-tiba terdengar siulan, saya berpikir: Ada yang tidak beres."

Siulan memekakkan telinga yang terdengar hampir setiap kali pemain Stuttgart menyentuh bola membuat mereka kebingungan. "Memang bising. Terutama pada awal pertandingan, suaranya sangat, sangat bising," jelas Bredlow. "Namun, di tengah pertandingan, kami sebenarnya bisa sedikit mengabaikannya. Sejujurnya, saat itu saya tidak lagi merasa suaranya terlalu bising." Bagaimanapun, ia "masih bisa mendengar dengan baik".

Direktur olahraga Fabian Wohlgemuth menyampaikan pandangan serupa. "Saya tidak sampai harus menutup telinga," katanya. Ia menambahkan: "Saya rasa bisa bermain dalam atmosfer seperti itu justru memotivasi kami semua. Kami semua bisa menghadapinya, bertahan, dan tetap sehat."

Sementara itu, kapten Deniz Undav menanggapi dugaan Bredlow dengan nada yang nyaris kesal: "Saya sama sekali tidak peduli. Saya bangga kami bisa memberikan perlawanan di sini." Sebaliknya, Ermedin Demirovic takjub dengan tingkat kebisingan tersebut. "Saya belum pernah merasakan dukungan seperti itu," katanya.

VfB Stuttgart Dihujani Kecaman Dari Fans Galatasaray

Suporter di stadion Gala, yang juga selalu riuh dalam pertandingan-pertandingan lain, sudah memicu kegaduhan sebelum laga. Dalam unggahan di media sosial, pihak Stuttgart memasang foto sistem pengeras suara di stadion disertai tiga emoji berpikir. Unggahan yang tampaknya dimaksudkan sebagai lelucon itu menyiratkan bahwa suara siulan dihasilkan secara artifisial. Setidaknya, begitulah sejumlah pendukung klub besar Istanbul tersebut memahaminya. Mereka pun meluapkan kemarahan di kolom komentar.

Reaksinya begitu besar hingga VfB tak lama kemudian menghapus unggahan itu dan bahkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. "Kepada komunitas Gala, kami tidak bermaksud menyinggung siapa pun lewat unggahan yang kami bagikan dari stadion Anda. Jika hal itu terjadi, kami meminta maaf. Kami berterima kasih atas keramahan Anda di Istanbul dan kerja sama yang baik antara kedua klub. Kami berharap pertandingan di stadion Anda yang megah berlangsung adil dan penuh ketegangan," tulis klub Bundesliga tersebut.

Galatasaray kemudian merespons dan menerima permintaan maaf itu. "Terima kasih! Kami menantikan kedatangan kalian di stadion kami, yang memiliki salah satu atmosfer sepakbola terbaik di dunia. Semoga pertandingannya seru!" demikian bunyi unggahan akun resmi klub tersebut. Meski begitu, banyak pendukung Singa yang marah tetap membanjiri kolom komentar di bawah pernyataan VfB itu.

Usai Menang, Galatasaray Istanbul Sindir VfB Stuttgart

Selain itu, seusai pertandingan Gala tak melewatkan kesempatan untuk melontarkan sindiran kecil kepada VfB. Klub pemegang gelar terbanyak di Turki itu mengunggah video yang menampilkan sebuah pengeras suara. Dari alat itu, terdengar kata-kata "Auf Wiedersehen" berulang kali.

Bagi VfB, ini merupakan kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Dalam tiga pertandingan sebelumnya, tim asal Swabia itu mengumpulkan tujuh poin sehingga masih memiliki peluang sangat besar untuk mencapai babak gugur.