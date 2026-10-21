Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan manajer Manchester United Erik ten Hag angkat bicara soal sorotan tajam yang diterima para pemainnya dari mantan bintang legendaris klub. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa kritik terus-menerus dari para pengamat ternama terkadang membuat skuadnya kesal selama ia menangani tim di Old Trafford.

Iklan

Tekanan di Old Trafford

Ten Hag mengungkap tekanan tersendiri dalam menangani United. Pelatih asal Belanda itu baru-baru ini membahas besarnya sorotan media yang kerap dihadapi skuadnya dari para mantan bintang klub yang vokal. Legenda Manchester United seperti Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane, dan Paul Scholes tetap menjadi figur berpengaruh di media saat ini.

Mereka rutin tampil sebagai pengamat di televisi arus utama dan mengelola podcast independen yang sangat sukses. Arus analisis yang tiada henti ini dapat menciptakan situasi yang sangat menuntut bagi para pemain saat ini. Ten Hag mengakui bahwa komentar dari luar yang terus bermunculan terkadang berdampak besar pada ruang ganti selama ia menangani klub di Old Trafford.

Menghadapi komentar dari luar

Meski berada di bawah sorotan tajam, Ten Hag menolak menjadikan situasi di media sebagai alasan utama atas kesulitan timnya. Ia menegaskan bahwa secara pribadi hubungannya baik dengan para mantan pemain terkemuka tersebut.

"Harus saya katakan, hubungan saya sangat baik dengan mereka semua, dengan Gary Neville, Rio Ferdinand," kata Ten Hag kepada The Athletic. "Saya menjalani wawancara yang menyenangkan dengan keduanya, jadi itu tidak menyakiti saya. Tentu saja, mereka punya podcast, mereka punya model masing-masing."

Iklan Iklan

Namun, mantan pelatih Ajax itu mengakui dampak negatif komentar yang terus-menerus muncul terhadap para pemainnya. Ia menambahkan: "Terkadang itu sulit bagi para pemain. Sebagian dari mereka terpengaruh, merasa terganggu karenanya."

Getty Images

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

Hal serupa terjadi di seluruh Eropa

Ten Hag juga menegaskan bahwa menghadapi para ikon klub yang vokal merupakan tantangan yang lazim di klub-klub terbesar Eropa. Ia mencatat bahwa para mantan pemain Bayern Munich dan Ajax bertindak dengan cara yang sangat serupa.

"Tidak ada bedanya dengan Bayern Munich atau Ajax; mereka melakukan hal yang sama," jelas Ten Hag. "Namun, mereka adalah (bagian dari) sejarah United, dan mereka tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi. Sepakbola terus berkembang. Bagi United, jelas bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar, meraih hasil luar biasa dan trofi untuk klub serta diri mereka sendiri, jadi saya menghormati mereka."

Iklan

Apa selanjutnya bagi Ten Hag?

Setelah meninggalkan Old Trafford pada Oktober 2024, Ten Hag sempat menangani Bayer Leverkusen pada 2025. Namun, masa jabatannya di klub Jerman itu hanya berlangsung selama tiga pertandingan. Kini, pria berusia 56 tahun tersebut menjabat sebagai direktur teknik klub Belanda FC Twente.