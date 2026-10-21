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Manchester United FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Ada yang terpengaruh”: Erik ten Hag akui legenda Manchester United seperti Gary Neville dan Rio Ferdinand memicu kekesalan di ruang ganti

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Mantan manajer Manchester United Erik ten Hag angkat bicara soal sorotan tajam yang diterima para pemainnya dari mantan bintang legendaris klub. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa kritik terus-menerus dari para pengamat ternama terkadang membuat skuadnya kesal selama ia menangani tim di Old Trafford.

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Tekanan di Old Trafford

Ten Hag mengungkap tekanan tersendiri dalam menangani United. Pelatih asal Belanda itu baru-baru ini membahas besarnya sorotan media yang kerap dihadapi skuadnya dari para mantan bintang klub yang vokal. Legenda Manchester United seperti Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane, dan Paul Scholes tetap menjadi figur berpengaruh di media saat ini.

Mereka rutin tampil sebagai pengamat di televisi arus utama dan mengelola podcast independen yang sangat sukses. Arus analisis yang tiada henti ini dapat menciptakan situasi yang sangat menuntut bagi para pemain saat ini. Ten Hag mengakui bahwa komentar dari luar yang terus bermunculan terkadang berdampak besar pada ruang ganti selama ia menangani klub di Old Trafford.

Menghadapi komentar dari luar

Meski berada di bawah sorotan tajam, Ten Hag menolak menjadikan situasi di media sebagai alasan utama atas kesulitan timnya. Ia menegaskan bahwa secara pribadi hubungannya baik dengan para mantan pemain terkemuka tersebut.

"Harus saya katakan, hubungan saya sangat baik dengan mereka semua, dengan Gary Neville, Rio Ferdinand," kata Ten Hag kepada The Athletic. "Saya menjalani wawancara yang menyenangkan dengan keduanya, jadi itu tidak menyakiti saya. Tentu saja, mereka punya podcast, mereka punya model masing-masing."

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Namun, mantan pelatih Ajax itu mengakui dampak negatif komentar yang terus-menerus muncul terhadap para pemainnya. Ia menambahkan: "Terkadang itu sulit bagi para pemain. Sebagian dari mereka terpengaruh, merasa terganggu karenanya."

ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGGetty Images

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Hal serupa terjadi di seluruh Eropa

Ten Hag juga menegaskan bahwa menghadapi para ikon klub yang vokal merupakan tantangan yang lazim di klub-klub terbesar Eropa. Ia mencatat bahwa para mantan pemain Bayern Munich dan Ajax bertindak dengan cara yang sangat serupa.

"Tidak ada bedanya dengan Bayern Munich atau Ajax; mereka melakukan hal yang sama," jelas Ten Hag. "Namun, mereka adalah (bagian dari) sejarah United, dan mereka tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi. Sepakbola terus berkembang. Bagi United, jelas bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar, meraih hasil luar biasa dan trofi untuk klub serta diri mereka sendiri, jadi saya menghormati mereka."

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Apa selanjutnya bagi Ten Hag?

Setelah meninggalkan Old Trafford pada Oktober 2024, Ten Hag sempat menangani Bayer Leverkusen pada 2025. Namun, masa jabatannya di klub Jerman itu hanya berlangsung selama tiga pertandingan. Kini, pria berusia 56 tahun tersebut menjabat sebagai direktur teknik klub Belanda FC Twente.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo