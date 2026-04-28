Ada yang perlu dikhawatirkan bagi Ajax? Ada pemain yang mencolok absen dalam sesi latihan terbuka menjelang laga melawan PSV

Ajax menggelar sesi latihan terbuka pada Selasa pagi di De Toekomst. Dalam sesi tersebut, terlihat bahwa ada satu pemain tertentu yang absen.

Menjelang pertandingan melawan PSV, para pemain Ajax kembali berlatih dengan intensif, dengan harapan bisa finis di tiga besar.

Posisi ketiga memberikan akses ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Jika finis di posisi keempat, Ajax akan masuk ke babak kualifikasi kedua Liga Europa. Jika posisi tersebut juga terlewatkan, maka yang tersisa hanyalah babak play-off, di mana tiket ke babak kualifikasi kedua Liga Konferensi menjadi taruhannya.

Selama sesi latihan terbuka, Ryan van de Pavert masuk dalam skuad. Bek sayap berusia 20 tahun ini telah tampil dalam sepuluh pertandingan untuk Jong Ajax musim ini dan masih menanti debutnya di tim utama.

Pada Selasa pagi, Davy Klaassen termasuk di antara pemain yang absen. Gelandang tersebut sudah absen sejak awal April dan melewatkan pertandingan melawan FC Twente (1-2), Heracles (0-3), dan NAC (0-2).

Pemain lain yang absen adalah Steven Berghuis. Wakil kapten tim Amsterdam ini tidak muncul di lapangan latihan. Belum jelas apakah ia juga akan absen pada pertandingan Sabtu melawan PSV.

Di pihak PSV, Ismael Saibari dan Sergiño Dest absen dalam pertandingan ini karena cedera. Ivan Perisic telah mengumpulkan kartu kuning kelimanya musim ini dan karenanya diskors untuk pertandingan di Johan Cruijff ArenA. Selain itu, Peter Bosz juga tidak dapat memainkan Jerdy Schouten dan Anass Salah-Eddine.